Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Encerrada, golpeada y privada de comida: liberan a una mujer retenida en Alhama de Murcia durante una semana

La víctima, de 50 años, presentaba signos de desnutrición y quemaduras; los detenidos están acusados de detención ilegal, lesiones y delito contra la salud pública

En una de las habitaciones del domicilio se localizaron varias ramas de marihuana colgadas del techo a modo de secadero

En una de las habitaciones del domicilio se localizaron varias ramas de marihuana colgadas del techo a modo de secadero / Guardia Civil

Joaquín Vallés

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una actuación en Alhama de Murcia que se ha saldado con la liberación de una mujer, de 50 años, que había permanecido, durante una semana, retenida en contra de su voluntad en una habitación de su domicilio.

Tres personas, que convivían con la víctima en la vivienda, han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.

La actuación se inició cuando un guardia civil fuera de servicio recibió una información sobre la posible existencia de una mujer, retenida en contra de su voluntad en una vivienda de la localidad.

Domicilio de la mujer en Alhama de Murcia, donde ha permanecido retenida en contra de su voluntad durante una semana

Domicilio de la mujer en Alhama de Murcia, donde ha permanecido retenida en contra de su voluntad durante una semana / Guardia Civil

Debido a la gravedad del supuesto delito y para verificar si estas informaciones eran ciertas, la Guardia Civil, con la información aportada por el agente, activó de inmediato un dispositivo operativo dirigido a la localización del inmueble.

Las indagaciones resultaron positivas cuando los investigadores dieron con la casa: una vivienda, propiedad de una mujer, que compartía con varios hombres jóvenes, uno de ellos menor de edad, conocidos delincuentes de la zona y vinculados con el mundo de las drogas.

La mantenían encerrada con un candado exterior

La Guardia Civil estableció un dispositivo policial para el rescate de la supuesta víctima que culminó con la detención de los tres sospechosos y con la liberación de la mujer, que fue localizada dentro de una de las habitaciones en un estado físico deplorable.

Esta estancia, donde al parecer había permanecido encerrada durante una semana, tenía un candado exterior. Dentro, un colchón en el suelo, ropa tirada y suciedad.

En otra de las habitaciones se localizaron varias ramas de marihuana colgadas del techo a modo de secadero.

Habitación donde al parecer había permanecido encerrada la mujer

Habitación donde al parecer había permanecido encerrada la mujer / L.O.

La ambulancia desplazada a la zona trasladó a la víctima hasta el centro médico de Alhama de Murcia desde donde fue derivada al hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia. El parte médico reflejó desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras de cigarro.

Según se desprende de la investigación los ahora detenidos, fruto de posibles desavenencias por el consumo de sustancias estupefacientes, habían sometido a la mujer a vejaciones tales como no dejarla ir al baño, cortarle el pelo, insultarla, privarla de medicación, comida y bebida.

A los tres detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
  2. Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
  3. Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
  4. Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
  5. Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
  6. ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
  7. La justicia archiva el caso de la menor vendida en Mollerussa por falta de pruebas y ordena su regreso con la familia
  8. Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas

Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños

Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños

Encerrada, golpeada y privada de comida: liberan a una mujer retenida en Murcia durante una semana

Encerrada, golpeada y privada de comida: liberan a una mujer retenida en Murcia durante una semana

Dos detenidas en Barcelona por robar 380 euros a un turista con el 'método del clavel'

Dos detenidas en Barcelona por robar 380 euros a un turista con el 'método del clavel'

Detenido por grabar con el móvil a una mujer en los lavabos del Macba

Detenido por grabar con el móvil a una mujer en los lavabos del Macba

El Grupo de Intervención de Mossos participa en unas jornadas de formación y entrenamiento con la Ertzaintza

El Grupo de Intervención de Mossos participa en unas jornadas de formación y entrenamiento con la Ertzaintza

ERC pregunta al Govern si los Mossos han abierto una "información reservada" por la filtración sobre la muerte de Isak Andic

ERC pregunta al Govern si los Mossos han abierto una "información reservada" por la filtración sobre la muerte de Isak Andic

Rescatan a un hombre subido a un colchón hinchable en el mar a unos 37 Km de la costa de Estepona, Málaga

Rescatan a un hombre subido a un colchón hinchable en el mar a unos 37 Km de la costa de Estepona, Málaga

Detenido un enfermero de un hospital de Barcelona por robarle la tarjeta a una paciente nonagenaria

Detenido un enfermero de un hospital de Barcelona por robarle la tarjeta a una paciente nonagenaria