Sucesos
Detenido por grabar con el móvil a una mujer en los lavabos del Macba
El sospechoso está acusado de un delito de revelación de secretos
Una chica de Barcelona denuncia el robo de su ropa interior desde hace cinco meses: "Viene de noche, va cogiendo los tangas del balcón y deja nuevos"
Hay quien no se limita a observar las obras de arte cuando va a un museo y necesita sacar su lado más voyeur. Es con lo que se encontraron agentes de los Mossos d'Esquadra cuando fueron alertados este lunes por los vigilantes de seguridad del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), ya que habían retenido a un sospechoso por presuntamente filmar a una mujer en el interior del lavabo.
El sospechoso, de nacionalidad española y sin antecedentes penales, aprovechó que la mujer fue el lavabo para colocar el teléfono móvil debajo de la puerta y grabarla mientras hacía sus necesidades. Sin embargo, la víctima, que participaba en una convención en el Macba, se dio cuenta y junto, a dos compañeras con las que iba, alertó al personal de seguridad.
Los vigilantes retuvieron al sospechoso hasta la llegada de los Mossos, según 'El caso'. Acosador y víctima no se conocen, según fuentes policiales. El hombre quedó detenido por un delito de revelación de secretos y la policía indaga si ha cometido la misma acción otras veces en otros recintos públicos. De esta forma se podrá establecer si es reincidente o un 'mirón' ocasional que no se interesó por el arte más clásico en su visita al museo.
