Detenido un enfermero de un hospital de Barcelona por robarle la tarjeta a una paciente nonagenaria

La Policía Nacional ha detenido a un auxiliar de enfermería, de nacionalidad española, de un hospital público de Barcelona por los delitos de hurto y estafa. Presuntamente, el sospechoso robó una tarjeta bancaria a una paciente de 91 años que estaba ingresada y en avanzado estado senil y la usó para efectuar cargos superiores a 7.000 euros.

La investigación comenzó con la denuncia de un familiar de una mujer, vecina de Barcelona, que había sido ingresada de urgencia tras sufrir un accidente doméstico. El denunciante, tras comprobar los extractos bancarios de la víctima, se percató de que durante el tiempo en el que su familiar se encontraba ingresada en el hospital se habían efectuado abundantes cargos con su tarjeta bancaria.

Los agentes identificaron a un auxiliar de enfermería del área de urgencias del hospital donde permanecía ingresada la paciente como el autor de estos cargos. El sospechoso aprovechaba que podía acceder a las habitaciones de los pacientes para apoderarse de sus pertenencias. La Policía acudió al centro sanitario para detener al acusado y recuperó la tarjeta, ya que el sospechoso la llevaba encima cuando fue arrestado. Tras declarar en comisaría, el acusado fue puesto a disposición del juzgado de guardia.

La Policía Nacional recuerda que el colectivo de personas mayores de 65 años presenta una especial vulnerabilidad ante determinadas modalidades delictivas, como los robos con violencia o intimidación, los robos en sus domicilios, las estafas de todo tipo y la utilización ilegal o no autorizada de sus recursos económicos (propiedades, fondos, cuentas, cartillas de ahorro, etc.) por parte de terceras personas.

Por eso, se ha puesto en marcha el plan 'mayor seguridad" que intenta prevenir estos delitos con actividades formativas e informativas a personas mayores, familiares y profesionales para concienciar sobre determinados riesgos de seguridad.