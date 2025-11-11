Denunciadas una madre y una hija por robar joyas valoradas en 800 euros en dos joyerías de Girona

La familia que roba unida... se la denuncia junta. Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a una mujer de 23 años y denunciaron a su madre de 57 por dos delitos de hurto. Están acusadas de robar joyas valoradas en 800 euros en dos joyerías del centro de Girona el pasado 2 de noviembre.

Sobre las cinco de la tarde de ese día, las dos sospechosas entraron en un comercio del Barri Vell de Girona y se interesaron por anillos expuestos en el mostrador. Después se fueron. Al rato la dependienta notó que faltaban varias piezas de joyería.

Al revisar las cámaras de seguridad observaron como la madre y la hija aprovechaban un momento de distracción para llevarse algunos objetos de valor de la tienda. Por eso avisaron a los Mossos que iniciaron una investigación para identificar a las dos sospechosas.

Además, los agentes constataron que la misma tarde, otra joyería de la misma cadena situada muy cerca de la otra también les faltaban diversos artículos tras atender a las acusadas. Según fuentes policiales actuaron de la misma forma y, después de interesarse por algunas joyas, aprovecharon un momento de distracción para llevarse alguna.

Tras identificarlas, los agentes detuvieron a la hija el pasado viernes por estos robos mientras que a la madre la denunciaron por acompañar a la hija cuando cometió estos hurtos. Los Mossos recuperaron las joyas robadas y las han devuelto a su legítimo propietario.

Tanto la madre como la hija, que no tenía antecedentes, pasarán a disposición del juzgado de guardia de Girona cuando sean requeridas. También responderán juntas ante la justicia.