Golpe de mar
Cuatro personas de Catalunya y Francia, heridas al ser arrastradas por el mar en Lanzarote
EFE
Dos hombres y dos mujeres procedentes de Catalunya y Francia han resultado heridos este lunes al ser arrastrados por un golpe de mar en la zona de Los Charcones, en el sur de Lanzarote.
Este accidente ha llegado tras un fin de semana trágico con este tipo de accidentes en Canarias, que el sábado dejaron un saldo de tres muertos y quince heridos en Tenerife.
Según han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, en el caso de Los Charcones los bañistas auxiliados por su personal eran procedentes de Catalunya y de Francia, con edades comprendidas entre los 30 y los 40 años.
Los cuatro estaban bañándose en una de las charcas que se forman junto a la marea, cuando una ola sobrepasó el nivel del charco y los arrastró. Los cuatro pudieron mantenerse en la costa por su propios medios, pero han sufrido diversas contusiones, así como algún esguinces.
Una de las mujeres fue trasladada al centro de salud de Playa Blanca y a los otros tres se los ha llevado una ambulancia al Hospital José Molina Olosa de Arrecife. Ninguno de ellos está en estado grave.
