Las comarcas de Girona, donde más actúan los ladrones que roban en vehículos en la AP-7

La Unidad Operativa de Movilidad (UOM) de los Mossos d'Esquadra tiene identificados un centenar de ladrones que actúan en la AP-7, especialmente en el tramo de las comarcas de Girona. El motivo es que los ladrones se encuentran con que la gran afluencia de coches y camiones en el área metropolitana de Barcelona les dificulta poder escapar y, por eso, optan por el tramo gerundense. El delito más habitual es el hurto en coches que están en las gasolineras parados o los llamados "Pincha ruedas", que hacen creer a la víctima que tiene una avería para que pare el vehículo. Con la retirada de los peajes han aumentado los robos y los Mossos avisan de que los ladrones cada vez están más profesionalizados. De hecho, van en grupos de tres o cuatro personas, que cambian permanentemente.

Los robos en el interior de vehículos en la AP-7 son uno de los delitos que más ha incrementado últimamente. Un incremento que se da, en buena parte, por la retirada de los peajes que ha hecho que el volumen de coches que hay en la principal vía rápida que atraviesa Catalunya sea "mucho más elevado que hace unos años". Esto ha atraído la atención de bandas de ladrones que se dedican a hurtar todo lo que encuentran, engañando a las víctimas o aprovechando que están despistadas.

Turistas de edad avanzada, principales víctimas

Donde más actúan, sin embargo, es en los 91 kilómetros de la autopista que discurren por las comarcas gerundenses. El sargento de los Mossos y responsable de la UOM, Raül, explica que el motivo es que es la primera demarcación que se encuentran los turistas que entran de vacaciones a Catalunya. Y es que los turistas de edad avanzada son las principales víctimas de los llamados "pincha ruedas".

Raül explica que estas bandas están "profesionalizadas y organizadas" para poder actuar y que no los pillen. El sargento de la UOM explica que habitualmente actúan en grupos de tres o cuatro personas. Dos de ellas están esperando en un coche, habitualmente alquilado y de alta gama para generar sensación de confianza a la víctima, otra actúa como vigía desde puentes de autopista o en áreas de servicio. Cuando ve una víctima potencial, avisa a los dos ocupantes del coche que empiezan a perseguir a las víctimas.

Es durante la conducción que los ladrones hacen creer a los ocupantes del otro vehículo que tiene una rueda pinchada y ralentizan la marcha para que se detengan en el arcén. "A veces incluso se ponen delante y les obligan a frenar", explica Raül. Una vez los han parado, uno de ellos los despista haciéndoles creer que tienen la rueda pinchada, mientras que el otro entra en el vehículo y se lleva todo lo que encuentra.

Una vez han huido con el botín, entra en acción la cuarta persona que los está esperando en un área de descanso aislada para que le entreguen la bolsa y así, si los Mossos reciben el aviso pronto y pueden actuar, no les encuentren nada.

Además, desde la UOM también avisan de que es habitual el hurto en las gasolineras. Los ladrones, que suelen ser los mismos que después hacen de "pincha ruedas", entran en las gasolineras, vigilan hasta que detectan a una víctima que se despista. Normalmente, aprovechan el momento de poner gasolina para entrar por la puerta del conductor y llevarse lo que puedan.

En estos casos, sin embargo, los Mossos cuentan con las cámaras de las gasolineras que les permiten ver la matrícula y, si hay suerte, la cara de los infractores. De este modo se puede resolver el hurto con más facilidad.

Una de las características de los "pincha ruedas" es que no suelen actuar siempre los mismos. Raül explica que este centenar de personas suele variar para dificultar la tarea a la policía. "Siempre procuran mejorar y nosotros tenemos que estar atentos a lo que hacen", remarca.

Otros delitos

Además de los hurtos, sin embargo, el incremento de camiones en la AP-7 ha hecho que también hayan aumentado los robos de los llamados "loneros". Se les llama así porque cuando ven un camión, hacen un corte en la lona y de este modo saben qué tipo de carga lleva. Si les interesa, es cuando intentan entrar, forzando la puerta o cortando buena parte de la lona que queda para llevarse el botín.

Además, los Mossos también han detectado un incremento del robo de combustible para venderlo ilegalmente. En estos casos, los ladrones se acercan al camión e intentan abrir el depósito. Si no pueden hacerlo, con una broca hacen un agujero por donde introducen una manguera, conectada a una bomba que alejan para no hacer ruido y que les permite extraer toda la gasolina que lleva el camión. Los Mossos sospechan que estas bandas acaban revendiendo a precio más bajo esta gasolina.

9.000 litros de gasóleo intervenido en Aiguaviva

Precisamente, el pasado mes de junio hubo una de las intervenciones más importantes de gasóleo que han llevado a cabo los Mossos d'Esquadra. Los agentes supieron que una persona se dedicaba a robar la gasolina de los depósitos de camiones estacionados en áreas de servicio. Lo hacía mediante un sistema instalado en una furgoneta que tenía capacidad para almacenar hasta 2.000 litros. La policía lo pilló cuando estaba hurtando la gasolina a un profesional que llevaba entre 150 y 200 litros en el depósito.

Una vez el hombre había robado el combustible lo almacenaba en un aparcamiento entre Aiguaviva y Girona. Los Mossos hicieron una entrada y registro conjuntamente con la Guardia Civil en la nave y localizaron varios vehículos, remolques y depósitos con capacidad de 1.000 y 2.500 litros.