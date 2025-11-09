El caso del asesinato en Tor llega a las páginas del New York Times

El caso de Tor, la historia del asesinato de Josep Montané, conocido con el alias de 'Sansa', ocurrido en 1995 en este pequeño pueblo del Pirineo catalán, ha llegado hasta las páginas de The New York Times.

El rotativo estadounidense dedica un extenso reportaje a este caso, sobre el que siguen sobrevolando numerosas incógnitas, y al impacto que ha tenido la investigación del periodista catalán Carles Porta, que le ha dado una proyección internacional.

El asesinato de 'Sansa' en 1995 transformó la vida del pueblo, ya que, según afirma Porta en el reportaje, "el problema es que todos querían matar a Sansa, cualquiera podía ser el asesino", lo que ha hecho imposible cerrar el caso de manera definitiva y que sea un crimen sin resolver.

The New York Times destaca que fue Porta quien convirtió la historia de Tor en un fenómeno que ha acabo teniendo un impacto internacional: primero con un reportaje televisivo en 1997, después con un libro publicado en 2005, más tarde con el exitoso podcast "Tor, tretze cases i tres morts", en 2018, y, finalmente, con la serie documental con el perfil de 'true crime' español.

El artículo de The New York Times describe a Tor como un escenario "bucólico y siniestro a partes iguales", que atrae a aficionados del misterio, a turistas del true crime o a curiosos interesados en el morbo de este caso sin resolver, pero también constata el cansancio de sus pocos habitantes, que han visto su vida cotidiana alterada.

Tor es un pequeño pueblo de trece casas situado en el Pirineo leridano, fronterizo con Andorra y de difícil acceso, en el que por disputas relacionadas con la propiedad de su montaña y el contrabando se cometieron tres asesinatos en quince años, de 1980 a 1995, el último de ellos, el de 'Sansa'.