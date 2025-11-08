Una chica de Barcelona denuncia el robo de su ropa interior desde hace cinco meses: "Viene de noche, va cogiendo los tangas del balcón y deja nuevos"

"Imagina que alguien viene cada noche a tu casa, no entra, pero se lleva toda tu ropa interior una y otra vez". Esta es la situación que está viviendo una chica de Barcelona y que ha querido denunciar en redes la creadora de contenido Claudia Campillo ante la inacción de la policía, que según cuenta no pueden hacer nada para que deje de ocurrir.

El sujeto, al que han grabado en varias ocasiones, se apoya a la barandilla y empieza a sustraer ropa interior tendida en el balcón. "Ocurre unas tres o cuatro veces por semana, y lo hace siempre igual. Se apoya en la barandilla, estira el brazo, va cogiendo los tangas y se los va guardando. Siempre pasa de noche, con una calma increíble, como si esto fuera lo más normal del mundo", denuncia Campillo.

Pero aquí no acaba todo. "No solo es eso, sino que ahora este tipo, también aparte de llevarse sus tangas, le regala otros tangas nuevos, con etiqueta y se los deja encima de la mesa", añade la creadora de contenido.

"No hay allanamiento de morada"

Campillo explica que su amiga "lo ha denunciado varias veces" y, pese a las grabaciones que corroboran la situación, la respuesta de la policía es que "no hay allanamiento de morada", al robar desde la barandilla y no pisar el balcón. Además, utiliza un palo de fregona para poder acercarse el tendedero donde está la ropa interior.

"Esto no va solo de tangas, va de hasta dónde puede llegar alguien sin consecuencias, va de cómo seguimos normalizando la invasión del cuerpo de las mujeres", pone de manifiesto Campillo, que añade que no se trata de un caso aislado.

"Lo peor de todo es que no es un caso aislado, es otro ejemplo de un sistema que no protege, que minimiza y que sigue sin entender lo que es la violencia sexual, mientras mi amiga lleva ya varias noches teniendo que irse a dormir a casa de otras personas porque no puede más con la ansiedad que sufre cada noche".