Prisión para un acusado de violar a una vecina de Garriguella de 91 años

El Juzgado de Guardia de Figueres ha ordenado prisión provisional para un hombre de 51 años y origen marroquí acusado de violar a una vecina de Garriguella de 91 años el pasado 2 de noviembre. La causa está abierta por un delito de agresión sexual con penetración. Ante el juzgado han declarado este viernes el sospechoso, la víctima y varios testigos.

El sospechoso, que tiene antecedentes por otros delitos, presuntamente habría atacado a la mujer tras ganarse su confianza. Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron el miércoles después de que un familiar de la víctima presentase una denuncia.

El juzgado debe establecer si el acusado se habría aprovechado de la confianza de la mujer para entrar en su domicilio y, mediante intimidación, presuntamente agredirla sexualmente. La denuncia destaca que el sospechoso habría iniciado una relación amistosa con la anciana hacía tiempo. El pasado domingo, cuando no había nadie más con ella, supuestamente entró en su domicilio y la violó, sin necesidad de usar la violencia, debido a su edad y estado.