Ataque mortal de unas avispas gigantes durante una aventura de tirolina: un padre y su hijo fallecen por las picaduras

Un profesor estadounidense y su hijo adolescente murieron el pasado 15 de octubre tras ser atacados por un enjambre de avispas gigantes asiáticas mientras hacían tirolina en un resort de ecoaventura cercano a Luang Prabang, en Laos.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Owen, de 47 años, y su hijo Cooper, de 15. Ambos recibieron cientos de picaduras durante la actividad, según informaron fuentes cercanas a los diplomáticos estadounidenses en el país.

El ataque ocurrió cuando los dos intentaban descender de un árbol junto a su guía. La tirolina, una de las principales atracciones del parque, consiste en deslizarse por cables de acero entre plataformas suspendidas en los árboles tropicales.

“Tenían todo el cuerpo cubierto de manchas rojas”

Tal y como informa el diario británico 'The Times', el doctor Phanomsay Phakan, de la clínica Phakan Arocavet, los estadounidenses fueron trasladados al centro médico inmediatamente después del ataque.

“Tenían todo el cuerpo cubierto de manchas rojas. Fue muy, muy doloroso. Muchas picaduras, más de 100, por todo el cuerpo. Pensé que fue un ataque muy peligroso porque nunca lo había visto tan grave,” declaró el médico.

Aunque padre e hijo llegaron conscientes y sin signos de shock anafiláctico, ambos fallecieron horas después en el hospital provincial de Luang Prabang.

Phakan señaló que en Laos son comunes las picaduras leves, pero las muertes son extremadamente raras: “Nunca había visto una muerte y llevo trabajando más de 20 años,” afirmó.

Avispones gigantes asiáticos: los más grandes del mundo

El ataque fue atribuido a los avispones gigantes asiáticos (Vespa mandarinia), considerados los más grandes del mundo.

Ian Campbell, portavoz de la Asociación británica de apicultores, explicó que el peligro depende de la reacción de cada persona: “Las vespas mandarinia son como las avispas comunes, pueden picar múltiples veces. No existe un número límite de picaduras; la gravedad de un ataque puede ser peor si los insectos sienten amenazado su nido. Lo defenderán con vigor y en grupo.”

Reacción del parque y antecedentes recientes

El Green Jungle Park, donde ocurrió el incidente, emitió un comunicado tras la tragedia:

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de Daniel y Cooper Owen. Tras este incidente, hemos revisado todos los procedimientos existentes. Ha sido un suceso sin precedentes en nuestra experiencia y, según lo que sabemos, también en Luang Prabang. Fue un suceso natural imprevisible y extraordinario.”

El parque ofrece sesiones de tirolina por 750.000 LAK (30,12 euros) por persona y se trata de un "viaje" entre árboles con 14 estaciones a lo largo de 1.300 metros de recorrido a través de la selva tropical.

Un destino turístico en auge

Laos es un destino popular para todo tipo de turistas, desde familias a mochileros, que solo este año ya han visitado tres millones de personas. La ciudad de Luang Prabang fue elegida por Lonely Planet como el mejor lugar de Asia para visitar en 2025.

Sin embargo, el país ha tenido recientemente otros incidentes trágicos relacionados con el turismo, como la muerte de seis jóvenes el año pasado en Vang Vieng tras consumir alcohol contaminado con metanol.