Absueltas las dos acusadas de drogar y matar a un hombre en Horta-Guinardó para robarle y que han pasado tres años en la cárcel

El jurado que durante unas dos semanas ha juzgado a dos mujeres acusadas de matar a un hombre en su domicilio del barrio de la Font d'en Fargues, en el distrito de Horta-Guinardó, el 12 de agosto de 2021 echándole metadona en la cerveza las declaró "no culpables" por unanimidad. La Fiscalía pedía 18 años de prisión para cada una de ellas por el delito de homicidio más otro de robo con fuerza al considerar que lo hicieron para abrir la caja fuerte del hombre y llevarse dinero, joyas y otros objetos.

El juicio se ha celebrado en la Audiencia de Barcelona y tras conocer el veredicto de no culpabilidad el magistrado ordenó la liberación de las dos mujeres. Han estado más de tres años y medio en prisión provisional por este crimen del que han quedado exculpadas.

Análisis de sangre

Para apuntalar su decisión, el jurado ha tenido en cuenta los informes periciales en los que se apuntaba a que la víctima no pudo consumir metadona y alcohol al mismo tiempo. En concreto señalaron que en la sangre analizada con la autopsia únicamente le encontraron metadona y no alcohol, por lo que no pudo tomarlo conjuntamente.

También añadieron que la metadona es muy amarga y que la víctima se habría dado cuenta al beber la mezcla. La Fiscalía consideraba que las acusadas presuntamente vertieron un bote o bote y medio de metadona en la bebida del hombre, aunque la cantidad encontrada en su cuerpo era diez veces superior.

Numerosas drogas

En el cuerpo de la víctima se encontraron numerosas sustancias como ketamina, MDMA, metadona y cocaína, por lo que los forenses declararon en el juicio que no se podía determinar "exactamente" qué dosis letal de metadona u otros tóxicos en general causaron la muerte de la víctima. Además, el hombre enseñó 'tusi' o cocaína rosa a su hermano en una videollamada antes de quedar con las procesadas, una droga que está creada con metadona entre otras sustancias.

El jurado también ha señalado que la principal testigo de la acusación, otra amiga de la víctima que no acudió a la fiesta, presentaba numerosas contradicciones en su declaración. Aseguró que no quiso acudir a la fiesta cuando fue la víctima quien no la dejó ir, ya que le debía 70 euros o que el hombre apenas consumía en esa época cuando en la instrucción del procedimiento en el juzgado había explicado que tomaba cocaína, pastillas, crack, tusi y "todo lo que se le pusiera por delante".

Las dos mujeres, una de ellas representada por la abogada Judit Gené, declararon que consumían drogas desde hacía años pero que tenían buena relación con la víctima. Las dos explicaron que estuvieron de fiesta con el hombre en su casa del 11 al 12 de agosto de 2021 y que tras consumir alcohol y drogas durante horas lo dejaron en el sofá. Aseguraron que él estaba bien e incluso hablaron por teléfono un rato después.

Al día siguiente un amigo suyo lo encontró sin vida en la vivienda. Las sospechosas fueron detenidas semanas después de la muerte de la víctima.

En el juicio las mujeres admitieron que habían robado algunos objetos que luego vendieron en una tienda de segunda mano. Ahora el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona debe hacer una sentencia acorde con el veredicto del jurado, por lo que debe absolver a las procesadas de este homicidio.