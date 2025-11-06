Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Garriguella

Un detenido por violar a su vecina de 91 años en Girona

El detenido, un hombre de 51 años y origen marroquí, tiene antecedentes penales, aunque no por delitos sexuales

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra.

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. / Europa Press

EFE

Girona
Los Mossos d’Esquadra han detenido a un vecino de Garriguella de 51 años y origen marroquí por violar a su vecina de 91 años.

Víctima y agresor viven en Garriguella, una localidad de unos 980 habitantes en la comarca del Alt Empordà, y concretamente son vecinos.

Según fuentes cercanas a la investigación, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo día 2 y posteriormente, cuando la familia de la anciana se enteró de lo sucedido, fue a denunciarlo.

Al parecer el detenido se había ido ganando la confianza de la anciana hasta que este domingo, cuando no había nadie más con ella, entró en su domicilio y la agredió sexualmente, sin necesidad de usar la violencia, debido a su edad y estado.

Cuando una familiar de la mujer descubrió lo sucedido fue a poner una denuncia ante los Mossos d’Esquadra y este miércoles a las ocho de la mañana detuvieron al sospechoso como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración.

El detenido, que tiene antecedentes penales aunque no por delitos sexuales, permanece en la comisaría de los mossos de Figueres a la espera de pasar este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Figueres.

