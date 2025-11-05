Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Queda con una mujer para comprarle un patinete en Lleida, pide probarlo antes y huye con el vehículo

Los Mossos identificaron al sospechoso en la misma calle del robo días después

Los Mossos d'Esquadra detienen a un joven por tres tirones de cadenas de oro en Castelldefels

El patinete robado en Lleida

El patinete robado en Lleida / Mossos

Germán González

Germán González

Barcelona
El auge de las aplicaciones de compraventa también ha comportado un incremento de los riesgos ante los amigos de lo ajeno. Y es que no siempre se puede fiar uno de la buena voluntad de quien se interesa por lo que ofreces. Es lo que le pasó a una mujer que vendía un patinete y quedó con un posible comprador el pasado 29 de octubre en la avenida Miquel Batllori de Lleida.

Una vez se encontraron, el hombre, de 24 años, le pidió probar el patinete antes de adquirirlo. Sin embargo, aprovechó la vuelta que se dio para irse con el vehículo y desaparecer. Estaría satisfecho con el patinete pero no con el precio que no abonó. Por eso, la mujer presentó una denuncia por hurto y dio una descripción del sospechoso.

El pasado lunes, una patrulla de Mossos d'Esquadra de paisano que hacía seguridad ciudadana en la misma avenida Miquel Batllori detectó a una persona que iba en patinete y que coincidía plenamente con las características del ladrón.

Por eso lo pararon y lo llevaron a comisaría. Allí constataron que el número de serie del patinete coincidía con el denunciado por la mujer. Por eso, lo detuvieron por un delito de hurto. Tras declarar ante los Mossos, el sospechoso quedó en libertad a la espera de ser citado por el juzgado de Lleida cuando sea requerido.

El patinete fue devuelto a la propietaria que podrá volverlo a poner a la venta, aunque deberá tomar precauciones para que no vuelvan a escapar con el vehículo ante sus narices.

