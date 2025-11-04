Violadas al llegar a Barcelona y obligadas a tener sexo con clientes VIP: cae una banda que prostituía mujeres sudamericanas

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona en colaboración con la Europol ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano en cinco prostíbulos de Barcelona y Gandía. La red, con ramificaciones en Madrid, utilizaba diversas redes sociales para captar a las víctimas ofreciéndoles ofertas laborales falsas y promesas de estabilidad económica en España. H

Los agentes han liberado a siete mujeres liberadas han detenido a 12 personas en Barcelona (10) y Gandía (2). Los tres principales responsables de la banda han ingresado en prisión provisional acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, detención ilegal, agresión sexual, amenazas, trafico de drogas y delitos contra los ciudadanos extranjeros.

La investigación policial se inició en el mes de marzo pasado tras una inspección policial en un club situado en el centro de Barcelona, donde varias mujeres relataron haber sido explotadas previamente en un piso prostíbulo de la ciudad al que fueron conducidas por un varón con el que habían contactado a través de redes sociales. Bajo la apariencia de una oferta de trabajo como modelo o acompañante, las víctimas habían sido obligadas a realizar sesiones fotográficas desnudas o semidesnudas, por las que debían abonar 150 euros.

Deuda de 3.000 euros

A medida que avanzó la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de otros casos en Valencia, Murcia y Barcelona con características similares. Las víctimas eran de origen sudamericano y las captaban a través de perfiles en redes sociales donde se ofrecían empleos falsos en una agencia de modelos o en centros de masaje y spa. Las condiciones incluían supuestos sueldos de entre 1.300 y 2.000 euros mensuales, alojamiento, comida y billete de avión, generando así una deuda de entre 2.000 y 3.000 euros con el entramado criminal.

Una vez en España, las víctimas eran recibidas por miembros de la organización, quienes le retiraban sus pasaportes y las obligaban a ejercer la prostitución. Las mujeres permanecían encerradas durante semanas o meses, bajo constante vigilancia, sin recibir compensación económica y siendo amenazadas con represalias contra sus familias en caso de intentar escapar. Las víctimas sufrían violaciones y además eran golpeadas por parte de uno los miembros de la organización recién llegadas a Barcelona, con el fin de ser forzadas y determinadas a mantener relaciones sexuales con “clientes VIP”.

Cinco prostíbulos

Los agentes han logrado desmantelar completamente la organización criminal investigada. La red contaba con cinco prostíbulos en funcionamiento en Barcelona y Gandía y mantenía ramificaciones operativas en Madrid, desde donde el captador y su asistente gestionaban la logística de la denominada “agencia de modelos”.

Durante la fase final de la investigación se ha llevado a cabo la entrada y registro en los cinco prostíbulos regentados por el entramado, cuatro en Barcelona y uno en Gandía y en un local en la capital catalana, donde se ha intervenido 15.180 euros en efectivo, elevadas cantidades de sustancias estupefacientes, tres relojes de alta gama, varias joyas de oro y documentación relevante para la investigación.