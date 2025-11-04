Rosalía y Georgina Rodríguez ofrecen trabajo: cuidado con los falsos TikTok

Primero fueron los filtros y los 'deepfakes'. Todos ellos para hacer bromas, embellecer a la gente o reír con los amigos. Sin embargo, se han convertido en un arma de doble filo: los montajes digitales son el gancho perfecto para las estafas. La Inteligencia artificial no solo crea rostros o voces, también es capaz de generar mentiras; mentiras que pueden costar mucho dinero a quienes caen en la trampa.

Imagina que esa mentira llegara en forma de tu famoso favorito, ofreciéndote un trabajo muy sencillo y muy bien pagado. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en TikTok, donde circulan vídeos manipulados de famosas en la plataforma: Georgina Rodríguez, Rosalía o la 'tiktoker' Abril Cols son algunas de las caras conocidas que promocionan falsas ofertas de trabajo.

Esta semana, la plataforma de verificación de hechos (o ‘fact-checking’) Maldita.es ha informado sobre esta nueva estrategia, basada en el uso de Inteligencia artificial para alterar digitalmente vídeos que ya existen, y así poder engañar a los usuarios que caen en la trampa.

Georgina, Rosalía o Melody

Por ejemplo, en uno de los vídeos, Georgina Rodríguez supuestamente afirma que el espectador ha sido seleccionado para unirse a una aplicación con la que puede ganar dinero viendo y evaluando vídeos.

Por otro lado, una supuesta Rosalía invita a los usuarios a descargarse una aplicación que promete hasta 300 dólares diarios (algo más de 260 euros). El mismo procedimiento se repite con la cantante Melody.

Maldita.es confirma que se trata de una estafa porque los vídeos comparten patrones: “Se usan siempre las mismas grabaciones para cada celebridad, se repiten en bucle o se reproduce el mismo audio en vídeos diferentes”.

Declaraciones falsas

En el caso de Rosalía, los verificadores explican que el vídeo “ha sido alterado para modificar el movimiento de sus labios y crear declaraciones falsas”. La plataforma de ‘fact-checking’ ha revelado que el vídeo original corresponde a una publicación de 'Vogue Spain' de 2023, donde la cantante “analizaba sus looks de los últimos años”.

Comparación entre el vídeo original y el vídeo manipulado de Rosalía. / Maldita.es

El vídeo original de Georgina, por su parte, corresponde a una publicación en su cuenta oficial de Instagram del 13 de octubre de 2024, y en él aparece cocinando una tortilla de patatas.

Comparación entre el vídeo original y el vídeo manipulado de Georgina Rodríguez. / Maldita.es

Todos estos vídeos fueron publicados por la cuenta de TikTok @dr.clarabecker, que se borró el pasado día 30.

Mucho dinero por poco trabajo

Este tipo de publicaciones responden a un nuevo tipo de fraude laboral digital: los estafadores se hacen pasar por empresas conocidas y ofrecen mucho dinero a cambio de tareas muy sencillas.

Para cobrar, los usuarios deben realizar un pago previo a modo de depósito que, supuestamente, sirve para “activar la cuenta” o “validar el perfil”.

En consecuencia, lo único que ocurre es que los estafados acaban pagando por un trabajo que no existe e, incluso, “pueden acabar siendo una ‘mula bancaria’, una persona que ha sido reclutada por delincuentes para blanquear dinero de origen ilícito”.

Algo parecido ocurrió en Whatsapp

Por desgracia, no es la primera vez que circulan ofertas de trabajo falsas que pueden parecer reales. En marzo de 2024, EL PERIÓDICO ya informaba de una nueva estafa en Whatsapp en la que los ciberdelincuentes se hacían pasar por el Departamento de Promoción de TikTok.

El mensaje, difundido a través de la misma plataforma de mensajería, prometía 40 euros diarios. A cambio, los usuarios debían trabajar desde casa y sin límite de tiempo. Además, la oferta ofrecía un coche Mercedes, valorado en 81.753 euros, a cambio de ser “socio de desarrollo comercial”.

Los Mossos d’Esquadra confirmaron a través de redes sociales que se trataba de un fraude.

Con esto, observamos que este tipo de estafas se repiten en el tiempo, pero con pequeñas variaciones. Aun así, el objetivo es el mismo: atraer a víctimas con ofertas difíciles de rechazar para conseguir datos personales o pagos adelantados, que supuestamente activarán la cuenta o validarán el perfil del nuevo empleado.

¿Cómo evitar este tipo de estafa?

Para evitar este tipo de estafa, Maldita.es recomienda desconfiar con las ofertas de trabajo que no se solicitan; aún más si llegan por mensaje de texto o por redes sociales.

La plataforma también explica que la redacción de la oferta puede ser otro indicador: si el texto está mal redactado o falta información sobre el supuesto trabajo, la oferta es sospechosa.

Además, la desconfianza debe aumentar si el salario es muy elevado, el trabajo es desde casa y no se necesita experiencia previa.

Asimismo, cuando el supuesto empleo consiste en transferir dinero de una cuenta bancaria a otra, Maldita.es advierte de que “podríamos convertirnos en una ‘mula bancaria’”.

“Busca información sobre la empresa en internet y sospecha si no encuentras indicios de la existencia de la empresa y no hay referencia sobre la misma”, concluye la plataforma de verificación de hechos.