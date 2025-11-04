Si tu móvil no funciona, comprueba tu cuenta bancaria: podrías estar siendo víctima de un robo

Los móviles se han convertido en un elemento esencial del día a día. Los usuarios los utilizan para pedir comida a domicilio, realizar transferencias bancarias o acceder a entornos de trabajo en la nube.

Esta creciente dependencia de los dispositivos móviles también ha despertado el interés de los ciberdelincuentes, que desarrollan métodos cada vez más sofisticados para engañar a sus víctimas.

Suplantación de identidad móvil

Uno de los fraudes más preocupantes es el denominado 'SIM swapping', un ataque mediante el cual los estafadores duplican de forma fraudulenta la tarjeta SIM del usuario.

Según la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), el proceso comienza cuando el atacante suplanta la identidad del propietario para conseguir un duplicado de la tarjeta a través de la operadora telefónica, proporcionando datos personales como nombre y número de DNI.

Estos datos suelen obtenerse a través de técnicas de ingeniería social, como fraudes por SMS, 'phishing' (estafa donde se mandan correos electrónicos que los dirigen a la gente a páginas web fraudulentas que aparentan las webs de entidades bancarias) o suplantación de empresas reales e, incluso, mediante la información que las víctimas comparten en redes sociales.

Una vez que el ciberdelincuente logra el duplicado, la SIM legítima deja de funcionar y el usuario pierde cobertura. Mientras tanto, el atacante puede acceder a sus redes sociales, correos electrónicos o cuentas bancarias, tomando el control total de la información personal y financiera.

Las operadoras alertan a sus clientes

La operadora Digi ha sido una de las últimas compañías afectadas por esta práctica. El primer caso documentado de 'SIM swapping' en sus líneas se notificó en 2021, y volvió a repetirse en junio de este año, lo que ha encendido las alarmas en la empresa.

“Queremos protegerte para que puedas evitar caer”, ha señalado la operadora en un comunicado difundido a sus clientes. La compañía reconoce que los estafadores aprovechan la vulnerabilidad del sistema de duplicado de SIM para hacerse pasar por los titulares legítimos y obtener acceso a los datos del dispositivo en cuestión de minutos.

Robo de datos bancarios y compras fraudulentas

Además del 'SIM swapping', las compañías telefónicas advierten sobre otra estafa en auge: el 'carding', un método mediante el cual los ciberdelincuentes roban información de tarjetas bancarias o SIM para realizar compras y movimientos financieros sin autorización.

El 'carding' puede producirse de varias formas: desde el acceso ilícito a bases de datos de clientes hasta el uso de lectores fraudulentos, los llamados 'skimmers', que se instalan directamente en cajeros automáticos o terminales de pago para grabar la información.

Los estafadores suelen realizar compras pequeñas, de entre 80 y 90 euros, para no despertar sospechas e, incluso, contratan suscripciones a servicios de 'streaming 'con los datos robados.

Cómo protegerse?

Ante el aumento de fraudes, la OSI ha compartido una serie de recomendaciones para protegerse del 'SIM swapping' y el 'carding':

Contactar con la operadora si se pierde la cobertura sin motivo aparente.

Activar la autenticación en dos pasos mediante apps como Google Authenticator o Microsoft Authenticator.

Revisar y actualizar las opciones de recuperación de cuenta para evitar accesos no autorizados.

No compartir información personal en redes sociales o plataformas públicas.

Evitar conectarse a redes wifi abiertas o desconocidas.

Comprobar siempre el candado y el protocolo htpps en las páginas web antes de introducir datos bancarios.

No guardar los datos de tarjetas en tiendas online, aunque resulte menos cómodo.

Activar alertas bancarias en el móvil para detectar movimientos sospechosos.

Usar contraseñas seguras, mantener los dispositivos actualizados e instalar un antivirus confiable.

Una amenaza en crecimiento

Las empresas de telecomunicación advierten de que, con el aumento del comercio electrónico y la digitalización de los servicios, las estafas financieras seguirán creciendo si los usuarios no extreman precauciones.

La compañía insiste en la importancia de la educación digital y la vigilancia constante: “La seguridad empieza por uno mismo; la mejor defensa es estar informado”.