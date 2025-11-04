Detenidos dos ladrones que intentaron acceder a una vivienda en Bellaterra vestidos de negro

Sobre las 15:30 horas de este pasado lunes 3 de noviembre los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de unos vecinos de Bellaterra conforme dos ladrones vestidos completamente de negro intentaban acceder a su vivienda. Los denunciantes filmaron todos sus movimientos, aunque finalmente no consiguieron acceder y se fueron.

Una patrulla acudió al domicilio y tras comprobar que no había ningún acceso forzado se llevaron las imágenes para identificar a los sospechosos. Después de emitir la correspondiente alerta policial localizaron a dos hombres que encajaban con la descripción en la estación de los ferrocarriles.

Los agentes los identificaron y registraron sus mochilas encontrando material que se usa para forzar las puertas en los robos como una pata de cabra y un destornillador, además de guantes y ropa para cambiarse. Los Mossos detuvieron a los hombres, de origen sudamericano, acusado de intento de robo con fuerza. Cuentan con algún antecedente, según fuentes policiales.