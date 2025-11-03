Los Mossos 'cazan' a un ladrón 'spiderman' que en 45 días robó en una veintena de viviendas de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra atraparon a un ladrón de viviendas del barrio del Carmelo de Barcelona la semana pasada tras montar un dispositivo especial en la zona después de que entre el 11 de septiembre y el 30 de octubre cometiera 16 asaltos a casa ocupada, otro robo con fuerza y un atraco en la calle. También está acusado de estafa con tarjeta de crédito. Se trata de un ladrón muy activo que escalaba las fachadas para acceder a los pisos en los que robaba y que se escondía en viviendas ocupadas, según la policía, lo que dificultó su arresto.

El sospechoso, de 37 años, fue detenido cuando volvía de cometer dos robos. Empezó a actuar el 11 de septiembre y tuvo en jaque a la policía con una "actividad delincuencial frenética" hasta que lo atraparon el 30 de octubre por la zona del Carmel. Por eso, los Mossos tuvieron que hacer un dispositivo especial para atraparlo.

Tras los primeros robos los agentes lograron identificar al sospechoso gracias a las cámaras de seguridad. Era un ladrón multirreincidente con unas 19 detenciones previas. Sin embargo, no lograban atraparlo ya que aprovechaba la cobertura que la daban conocidos suyos que residían en pisos ocupados de forma delincuencial y no dormía nunca en los mismos domicilios.

El dispositivo policial contó con la presencia de agentes de la comisaría de Horta-Guinardó de paisano y uniformados así como ARRO que controlaron todo el barrio. Tras constatar que estaba en un piso de la calle Sigüenza lo detuvieron el 30 de octubre cuando volvía de asaltar dos viviendas.

El sospechoso accedía al interior de los domicilios escalando la fachada, a veces descalzo, y aprovechaba para sustraer joyas y objetos de valor, teléfonos móviles y otros aparatos tecnológicos y dinero en metálico. En total, se llevó unos 6.000 euros en efectivo. El detenido pasó a disposición judicial el pasado sábado.