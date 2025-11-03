Sucesos
Los Mossos 'cazan' a un ladrón 'spiderman' que en 45 días robó en una veintena de viviendas de Barcelona
Los agentes remarcan "la actividad delincuencial frenética" del sospechoso que se escondía en viviendas ocupadas para que no lo encontraran
Detenida una banda de ladrones de Barcelona que robaba en pueblos de Castilla y León
Los Mossos d'Esquadra atraparon a un ladrón de viviendas del barrio del Carmelo de Barcelona la semana pasada tras montar un dispositivo especial en la zona después de que entre el 11 de septiembre y el 30 de octubre cometiera 16 asaltos a casa ocupada, otro robo con fuerza y un atraco en la calle. También está acusado de estafa con tarjeta de crédito. Se trata de un ladrón muy activo que escalaba las fachadas para acceder a los pisos en los que robaba y que se escondía en viviendas ocupadas, según la policía, lo que dificultó su arresto.
El sospechoso, de 37 años, fue detenido cuando volvía de cometer dos robos. Empezó a actuar el 11 de septiembre y tuvo en jaque a la policía con una "actividad delincuencial frenética" hasta que lo atraparon el 30 de octubre por la zona del Carmel. Por eso, los Mossos tuvieron que hacer un dispositivo especial para atraparlo.
Tras los primeros robos los agentes lograron identificar al sospechoso gracias a las cámaras de seguridad. Era un ladrón multirreincidente con unas 19 detenciones previas. Sin embargo, no lograban atraparlo ya que aprovechaba la cobertura que la daban conocidos suyos que residían en pisos ocupados de forma delincuencial y no dormía nunca en los mismos domicilios.
El dispositivo policial contó con la presencia de agentes de la comisaría de Horta-Guinardó de paisano y uniformados así como ARRO que controlaron todo el barrio. Tras constatar que estaba en un piso de la calle Sigüenza lo detuvieron el 30 de octubre cuando volvía de asaltar dos viviendas.
El sospechoso accedía al interior de los domicilios escalando la fachada, a veces descalzo, y aprovechaba para sustraer joyas y objetos de valor, teléfonos móviles y otros aparatos tecnológicos y dinero en metálico. En total, se llevó unos 6.000 euros en efectivo. El detenido pasó a disposición judicial el pasado sábado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
- Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
- El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
- Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro
- Josep Maria Castellà, lingüista: 'No está demostrado que haya que estudiar gramática para redactar bien
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma en el móvil este lunes por la mañana