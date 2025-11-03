Detenido por matar a una perra a golpes y lanzar el cuerpo en su transportín a una acequia en Sils

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Santa Coloma de Farners el pasado viernes a un hombre de 36 años acusado de un delito de maltrato animal. El sospechoso está investigado por presuntamente apalear al animal hasta matarlo, meter el cadáver en su transportín y atarle una cinta de presión para evitar que pudiera salir y así hundirlo en una acequia de Sils. La policía indaga si el sospechoso maltrataba habitualmente al animal.

La tarde del 28 de septiembre la Policía Local de Maçanet de la Selva recibió el aviso de una ciudadana que mientras paseaba por los estanques de Sils había visto un transportín medio hundido en una acequia con una perra ahogada y muerta en su interior.

Tanto la Policía Local de Maçanet como la Policía Local de Sils se dirigieron al lugar y alertaron a los Mossos d'Esquadra. La Unidad Regional de Medio Ambiente de la policía catalana inició una investigación y gracias al chip del animal fallecido contactó con el Consejo de Colegios de Veterinarios de Guadalajara. De esta forma, se pudo localizar al propietario de la perra, que era de raza American Bully.

El propietario había adquirido a la perra en esta provincia pero declaró que la había cedido el pasado 19 de junio de forma temporal a un conocido que vivía en Maçanet de la Selva. La autopsia del animal indicó que su muerte no fue por causas naturales, ya que presentaba traumatismos importantes por todo el cuerpo, compatibles con un maltrato violento, como lesiones craneoencefálicas y torácicas que le provocaron una hemorragia que le causaron la muerte.

Según los Mossos, el cuerpo de la perra se encontró intencionadamente encerrado herméticamente dentro de un transportín con una cinta evitando que se abriera y fue arrojado dentro de una acequia con la voluntad de ocultar el cuerpo del animal. Los agentes identificaron al hombre que se había hecho cargo de la perra como presunto responsable de un maltrato animal grave y por la muerte de la perra.

Sin embargo, el detenido también quedó denunciado por no disponer de licencia por tenencia municipal de perros potencialmente peligrosos, por falta de censo municipal, por falta de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y por no tener señalizado el recinto con los dos perros que actualmente tiene. El sospechoso, que tiene numerosos antecedentes, debe comparecer ante el juzgado cuando sea requerido.