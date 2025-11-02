Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere atropellado un menor de 11 años una autovía de Granada

Un vehículo arrolló al niño, que se encontraba en la carretera

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial / Guardia Civil

Granada
Un niño de once años ha muerto este domingo tras ser atropellado en la autovía A-92, a la altura de la localidad granadina de Huétor Tájar. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.

El accidente ocurrió a las 06:45 horas en el kilómetro 201 de la autovía, cuando un vehículo que circulaba por la zona arrolló al menor, que se encontraba en la carretera, según ha detallado la Guardia Civil en declaraciones a Europa Press.

Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades del hecho.

Gamarra confirma una reunión entre Feijóo y Mazón para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana"

Un pulso en Nueva York

Francis Holway, experto en nutrición y deporte, desmiente falsos mitos sobre la alimentación: "Te vas a quedar con hambre y te llevará a comer en exceso"

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Un bebé de meses, en estado crítico tras un accidente en L'Ampolla (Tarragona) con 4 heridos más

Raquel Revuelta, feliz por su amiga Eva González tras conocer su noviazgo: "No lo conocía ni era conocedora de que tenía un novio formal"

Caminar mirando hacia abajo: la señal que revela más de lo que parece, según la psicología

Robo en el Louvre: todo lo que se sabe hasta ahora