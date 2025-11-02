Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja en la operación "Recicta"

La madre del menor se ausentó momentáneamente de un establecimiento en Navalmoral de la Mata y, al regresar, comprobó que ni su hijo ni la mujer que se había quedado a su cuidado se encontraban allí

Vídeo | Operación de la Guardia Civil de Cáceres por la sustracción de un bebé en Navalmoral

Guardia Civil

Almudena Villar Novillo

La rápida y coordinada actuación de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Navalmoral de la Mata, ha permitido localizar y rescatar a un bebé sustraído y detener a los presuntos autores en apenas unas horas, en el marco de la operación Recicta.

Todo se desencadenaron en la noche del 25 de octubre, cuando la madre del menor se ausentó momentáneamente de un establecimiento en Navalmoral de la Mata y, al regresar, comprobó que ni su hijo ni la mujer que se había quedado a su cuidado se encontraban allí. Ante la imposibilidad de contactar con esta última, la madre interpuso una denuncia que activó de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda.

Gracias a la celeridad en la recopilación de información por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cáceres y los efectivos de Seguridad Ciudadana de la zona, las investigaciones apuntaron rápidamente a la posible implicación de una pareja sentimental en la detención ilegal. Pese a la escasez inicial de datos sobre los sospechosos, el dispositivo de localización condujo a los agentes hasta una finca en un paraje aislado de la comarca del Campo Arañuelo, donde el bebé fue hallado junto a los presuntos secuestradores, un hombre de 47 años y una mujer de 48.

Tras asegurar el lugar, los detenidos fueron puestos a disposición judicial. El menor fue trasladado a un hospital, donde el reconocimiento pediátrico confirmó su perfecto estado de salud antes de ser entregado a su madre, confirmando el éxito de la operación que evitó un desenlace más grave.

