Accidente de tráfico
Un bebé de meses, en estado crítico tras un accidente en L'Ampolla (Tarragona) con 4 heridos más
El accidente ha tenido lugar minutos antes de las ocho de la mañana en el kilómetro 308 de la autopista AP-7, en sentido sur, donde el vehículo se ha salido de la vía y ha volcado
Un bebé de pocos meses se encuentra en estado crítico y otro menor y tres adultos en estado menos grave a consecuencia del accidente que han sufrido con el coche en el que viajaban en la autopista AP-7 a su paso por L'Ampolla (Tarragona), han informado a EFE fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Fuentes del Servei Català de Trànsit han indicado a EFE que el accidente ha tenido lugar minutos antes de las ocho de la mañana en el kilómetro 308 de la autopista AP-7, en sentido sur, donde el vehículo en el que viajaban las cinco víctimas se ha salido de la vía y ha volcado.
Al lugar del accidente se han desplazado cuatro ambulancias y un helicóptero del SEM, con el que han evacuado al bebé hasta el hospital de Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Con las ambulancias han trasladado al otro menor y dos adultos al hospital Joan XXIII de Tarragona, y a otro adulto al hospital Verge de la Cinta, en Tortosa (Tarragona).
En el lugar del accidente han trabajado también los efectivos de tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han desconectado las baterías del coche y han limpiado la calzada de la autopista.
