Los peritos afirman que la víctima del crimen de Horta-Guinardó no consumió metadona y alcohol de forma conjunta

La Audiencia de Barcelona juzga desde el pasado lunes a dos mujeres acusadas de matar a un hombre en su domicilio del barrio de la Font d'en Fargues, en el distrito de Horta-Guinardó, el 12 de agosto de 2021 echándole metadona en la cerveza. La Fiscalía considera que lo hicieron para robarle, ya que las procesadas abrieron una caja fuerte que había en la vivienda y se llevaron dinero, joyas y otros objetos que vendieron en tiendas de segunda mano. Por eso pide 18 años de prisión para cada una por los delitos de homicidio y robo con fuerza.

Sin embargo, en las sesiones del juicio de esta semana los peritos declararon que la víctima no pudo consumir metadona y alcohol al mismo tiempo tras presentar los resultados forenses al Tribunal del Jurado. En concreto señalaron que en la sangre analizada con la autopsia únicamente le encuentran metadona y no alcohol, por lo que no pudo tomarlo conjuntamente.

Además, los peritos remarcaron que la cantidad de metadona encontrada en el cuerpo de la víctima es diez veces superior a un bote o bote y medio de esta sustancia que es lo que se supone que vertieron presuntamente las procesadas en la bebida. También añadieron que la metadona es muy amarga y que la víctima se habría dado cuenta al beber la mezcla.

En la autopsia se encontraron numerosas sustancias en la sangre del cadáver como ketamina, MDMA, metadona y cocaína, por lo que los forenses declararon en el juicio que no se podía determinar "exactamente" qué dosis letal de metadona u otros tóxicos en general causaron la muerte de la víctima. Además, el hombre enseñó 'tusi' o cocaína rosa a su hermano en una videollamada antes de quedar con las procesadas, una droga que está creada con metadona entre otras sustancias.

La Fiscalía considera que una de las procesadas había conseguido la metadona a través de un centro de asistencia a drogodependientes situado en el distrito barcelonés de Nou Barris y que la noche del 11 al 12 de agosto de 2021 acudieron a casa de la víctima a consumir numerosas drogas y alcohol durante horas. Una vez allí, sin que él se diera cuenta, presuntamente las acusadas echaron en su cerveza un bote y medio de metadona para dejarlo inconsciente y así robarle. Al hombre lo encontraron muerto al día siguiente por un edema de pulmón con insuficiencia respiratoria aguda por el alto consumo de drogas.

En el juicio, las mujeres declararon que eran consumidoras de drogas desde hacía años y que tenían una buena relación con la víctima. La acusada que conseguía la metadona ha remarcado que la conseguía en un centro de Nou Barris y que racionalizaba su consumo para que le durase toda la semana. También añadió que ella y su amiga salieron a buscar más droga, utilizando un patinete, y que dejaron a la víctima "a gusto" en casa hasta que volvieron la mañana del 12 de agosto de 2021.

La acusada explicó que el hombre salió a buscar bebida y que fue entonces cuando robaron el dinero y otros objetos para poder comprar droga más tarde. Sin embargo, las dos procesadas negaron echarle metadona en la bebida de la víctima y que cuando lo dejaron a primera hora de la tarde de ese día él se encontraba bien. Incluso hablaron por teléfono un rato después.

En el juicio ha declarado una amiga de la víctima que aseguró durante la instrucción del procedimiento que una de las procesadas le confesó el crimen. Pese a esto, la testigo cayó en varias contradicciones respecto a su primera declaración en el juzgado de instrucción como asegurar que no quiso ir a la fiesta cuando fue la víctima quien no la dejó ir, ya que le debía 70 euros o que el hombre apenas consumía en esa época cuando antes había explicado que tomaba cocaína, pastillas, crack, tusi y "todo lo que se le pusiera por delante".

Esta testigo aseguró que denunció el crimen 15 días después de los hechos y que a partir de entonces empezó a recibir amenazas hasta que meses más tarde detuvieron a las acusadas. El juicio, que se celebra en el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona, seguirá la próxima semana.