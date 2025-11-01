Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Narcotráfico

La banda de Milojevic vendió drogas por más de 25 millones en Mallorca, según los investigadores

Policía y Guardia Civil encontraron documentos de la organización con datos sobre la introducción en la isla de 2.107 kilos de cocaína y 5.647 de hachís que suministraron a numerosos traficantes locales

Stefan Milojevic, en los juzgados de Palma tras su detención en agosto pasado

Stefan Milojevic, en los juzgados de Palma tras su detención en agosto pasado / Ana B. Muñoz

Marcos Ollés

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional y la Guardia Civil calculan que la organización liderada por Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez recaudó más de 25 millones de euros con la venta de drogas en Mallorca. Según consta en los informes policiales, los investigadores han encontrado documentos y anotaciones sobre la introducción en la isla de 2.107 kilos de cocaína y 5.647 kilos de hachís. Las drogas acababan en manos de clanes y bandas locales, que han sido el objetivo de los investigadores en las sucesivas fases de la operación Manso-Primo-Enroque-Bal en la que han sido detenidas ya unas 70 personas.

En los primeros registros de la operación, llevados a cabo en agosto pasado tras las detenciones de Milojevic, Márquez y sus principales colaboradores -entre ellos el inspector de la Policía Faustino Nogales- los investigadores se incautaron de abundante documentación y varios teléfonos móviles. Ahí han encontrado anotaciones de las ingentes cantidades de drogas y dinero que movía la organización. Estos registros han llevado a los agentes a la conclusión de que la banda trajo a Mallorca al menos 1.204 kilos de cocaína y otros 5.647 de hachís. Los alijos eran almacenados en la isla para luego venderlos a bandas de traficantes que actúan a menor escala. Los investigadores sitúan el centro neurálgico de la organización en el domicilio de Binissalem de Carlos H.G., considerado el número tres de la organización y que llevaba el control de las drogas y el dinero que traían a Mallorca. En esta vivienda los agentes hallaron 11 kilos de cocaína, armas y 1,4 millones de euros.

Son Banya y La Soledat

La documentación incautada los líderes de la red ha permitido también identificar a sus clientes. Entre ellos figuraron varios clanes familiares de Son Banya y La Soledat, cuyos miembros han sido detenidos desde entonces en diferentes fases de la operación. También se han encontrado anotaciones sobre entregas de drogas a destacados traficantes de la Part Forana, que se abastecían de la cocaína y el hachís de Milojevic para venderlos al por menor en prácticamente toda la isla.

El análisis de las anotaciones y los archivos intervenidos revela además, según detallan la Policía y la Guardia Civil en sus informes, las enormes cantidades de dinero que manejaba la organización. En los documentos están detallados los pagos de que los diferentes grupos de narcos abonaban a la red de Milojevic por la droga. Los agentes estiman que, solo en Mallorca, recaudaron más de 25 millones de euros por la venta de cocaína y hachís. El volumen del negocio sería muchísimo más elevado, ya que a la isla solo llegaba una parte de la droga que manejaban. Según las pesquisas, la puerta de entrada era Ibiza y desde ahí se enviaba a Valencia para su distribución en el resto de España y en otros países de Europa.

La Policía Nacional y la Guardia Civil siguen analizando la documentación incautada para identificar a todos los compradores de las drogas en Mallorca. La investigación, que sigue bajo secreto de sumario, continúa abierta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
  2. Nuria, la elegida por Dios
  3. Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma el próximo lunes en un simulacro de emergencia
  4. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  5. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  6. El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
  7. ¿Cuándo se cobra la paga doble de Navidad? Buenas noticias para los jubilados
  8. Sijena cambia las reglas del juego: 'Si las pinturas se pueden mover, también puede hacerlo la Dama de Elche

Bucsa se mete en la primera final de su carrera en Hong Kong

Bucsa se mete en la primera final de su carrera en Hong Kong

"Es la hora": Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad con su 'hit' eterno 'All I Want For Christmas is You'

"Es la hora": Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad con su 'hit' eterno 'All I Want For Christmas is You'

Borja Vázquez, CEO de Scalpers, crítico sobre los empresarios en España: "La gente no necesita ayudas, necesita ganas"

Borja Vázquez, CEO de Scalpers, crítico sobre los empresarios en España: "La gente no necesita ayudas, necesita ganas"

Detenidas 22 personas por vender ilegalmente medicamentos por internet

Detenidas 22 personas por vender ilegalmente medicamentos por internet

La supervivencia del primate más grande de América, en el aire por el cambio climático

La supervivencia del primate más grande de América, en el aire por el cambio climático

El simulador virtual para saber si puedes entrar en la discoteca Berghain en la que se ha inspirado Rosalía

El simulador virtual para saber si puedes entrar en la discoteca Berghain en la que se ha inspirado Rosalía

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Carmen Lomana sentencia las memorias de Isabel Preysler: "¿Eso es un terremoto informativo?"

Carmen Lomana sentencia las memorias de Isabel Preysler: "¿Eso es un terremoto informativo?"