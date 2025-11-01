Sucesos
Agentes de paisano localizan un almacén de droga en la Jonquera mientras perseguían a un hombre sospechoso
Los Mossos han abierto una investigación para localizar al responsable, que tenía cocaína, heroína y hachís
Agentes de la Policía Local de la Jonquera vestidos de paisano descubrieron un almacén de droga en un inmueble del municipio mientras perseguían a un individuo. Los hechos ocurrieron este jueves, hacia las seis de la tarde. Según fuentes policiales, los agentes estaban persiguiendo a un hombre sospechoso que entró en un edificio. Al subir hasta el piso superior, los efectivos vieron que una puerta estaba abierta y que daba acceso a un espacio utilizado como almacén de droga. En el interior se encontraron 605 gramos de cocaína, 500 gramos de heroína y 800 gramos de hachís, así como utensilios para el pesaje y la manipulación de sustancias. El sospechoso no fue encontrado, y los Mossos han abierto una investigación para localizarlo.
Los agentes intervinieron el material y las sustancias e informaron a los Mossos d’Esquadra, que han asumido la investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del punto de almacenamiento.
