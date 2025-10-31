Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ejército

Un muerto y un herido tras la deflagración de una granada en la base militar de Viator, en Almería

Un muerto y un herido tras una deflagración en el campo de maniobras de Viator.

Un muerto y un herido tras una deflagración en el campo de maniobras de Viator. / EFE

EFE

Almería
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un militar ha muerto y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor', de Viator (Almería), según han indicado a EFE fuentes cercanas al caso.

Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base 'Álvarez de Sotomayor', sede de la Legión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuria, la elegida por Dios
  2. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  3. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  4. Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del paro convocado por los sindicatos UGT y CC.OO y afectaciones al tráfico
  5. Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma el próximo lunes en un simulacro de emergencia
  6. Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
  7. Ainoa, 22 años, muestra su plan de ahorro en pareja para los próximos tres años: 'Meteremos cada uno 50 euros al mes, 5 euros cada dos semanas y tres euros cada semana
  8. Malas noticias para Xabi Alonso: Florentino está más cerca de Vinícius que del entrenador

Barcelona, primera ciudad del mundo que abraza las tecnologías de código abierto promovidas por la ONU

Barcelona, primera ciudad del mundo que abraza las tecnologías de código abierto promovidas por la ONU

¿Qué centros comerciales están abiertos el 1 de noviembre en Barcelona y Catalunya?

¿Qué centros comerciales están abiertos el 1 de noviembre en Barcelona y Catalunya?

Laura Morro, decana de los trabajadores sociales: "Nos preocupa la falta de intervención con las personas sin hogar"

Laura Morro, decana de los trabajadores sociales: "Nos preocupa la falta de intervención con las personas sin hogar"

Fisioterapia del suelo pélvico masculino: el gran tabú entre los hombres que pasan una prostatectomía o sufren prostatitis

Fisioterapia del suelo pélvico masculino: el gran tabú entre los hombres que pasan una prostatectomía o sufren prostatitis

La Audiencia avala analizar las llamadas de la asesora de Begoña Gómez pero sin incluir Air Europa

La Audiencia avala analizar las llamadas de la asesora de Begoña Gómez pero sin incluir Air Europa

Descubre una ruta mágica en Catalunya: ideal para hacer este otoño

Descubre una ruta mágica en Catalunya: ideal para hacer este otoño

Lydia Lozano regresa a ‘¡De Viernes!’ tras el ingreso hospitalario de su marido y la publicación de sus polémicas fotos llorando

Lydia Lozano regresa a ‘¡De Viernes!’ tras el ingreso hospitalario de su marido y la publicación de sus polémicas fotos llorando

Voto de castigo a los gobiernos en la UE

Voto de castigo a los gobiernos en la UE