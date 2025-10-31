Gran Canaria
Libertad provisional para el médico detenido en Gran Canaria por presuntas agresiones sexuales
El juez impone al investigado una orden de alejamiento y la inhabilitación temporal para ejercer como médico mientras continúa la investigación
Redacción
La autoridad judicial de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria tomó este viernes declaración al médico detenido en el municipio de Telde por la Policía Nacional como supuesto autor de delitos sexuales.
Tras la comparecencia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 acordó su libertad provisional como presunto autor de dos agresiones sexuales, sin perjuicio de una posterior calificación conforme avance la investigación.
Como medidas cautelares, se le ha impuesto una orden de alejamiento de las dos mujeres afectadas y su inhabilitación temporal para ejercer como médico.
El juzgado mantiene abierta la investigación para determinar si existen otras posibles víctimas.
