Sucesos

La Fiscalía de Menores investiga una agresión en grupo a una adolescente en Barcelona

Los Mossos han denunciado a dos menores por un delito de maltrato y otro de amenazas por las redes

Archivada la agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de 6 al ser inimputables

La agresión tuvo lugar en la Diagonal

La agresión tuvo lugar en la Diagonal / Jordi Otix

Germán González

Germán González

Barcelona
La Fiscalía de Menores tiene diligencias abiertas por una agresión a una adolescente por parte de un grupo de chicas menores de edad ocurrido el pasado 10 de octubre en la avenida Diagonal de Barcelona. La víctima recibió un golpe en la cabeza por parte de otra menor mientras otras chicas la acorralaban. El incidente fue grabado con un teléfono móvil y subido a redes sociales, tal y como adelantó Rac1

Los Mossos d'Esquadra indagaron tras recibir varias denuncias y encontraron indicios contra la menor que pegó a la víctima, que está acusada de un delito de maltrato sin lesiones, y contra otra joven por amenazar a la afectada por las redes. El trasfondo del ataque sería por cuestiones amorosas. Los agentes presentaron sus conclusiones a la Fiscalía que ha iniciado el procedimiento correspondiente.

Paralelamente la Oficina de Relaciones de la Comunidad de la comisaría de Sarrià de Mossos se ha puesto en contacto con las escuelas a las que iban las menores implicadas, tanto agresoras como víctima, para reconducir la situación y así evitar cualquier episodio violento.

Varias fuentes apuntan a EL PERIÓDICO, que existe un proceso de mediación abierto entre las partes, aunque los centros han abierto un expediente para determinar lo ocurrido. Además, los Mossos han planificado más presencia policial en la zona del incidente y en las escuelas de las personas implicadas para evitar posibles incidentes similares.

