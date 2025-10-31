Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Embisten y tirotean en Madrid a un coche desde otros vehículos para secuestrar al conductor

Varios sospechosos sacaron a la fuerza a un hombre del vehículo atacado antes de huir a toda velocidad

Investigan un posible secuestro en el distrito madrileño de Carabanchel

Investigan un posible secuestro en el distrito madrileño de Carabanchel

R.S.

Madrid
Sobre las 21:00 horas de este viernes, varios vecinos del distrito madrileño de Carabanchel alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar detonaciones y un fuerte choque entre varios vehículos en la calle Antonio López, informa Telemadrid.

Al llegar al lugar, la Policía Nacional encontró un coche abandonado con varios impactos de bala. De acuerdo con las primeras hipótesis, el vehículo habría sido interceptado por otros coches, cuyos ocupantes sacaron a la fuerza al conductor antes de huir a toda velocidad.

Los agentes mantienen abierta la investigación para determinar las causas del suceso y localizar a los implicados.

