En Aldaia
Hospitalizado un hombre que se ha prendido fuego en plena calle en Valencia
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias
EFE
Valencia
Un hombre ha sido trasladado este miércoles a un centro hospitalario de Valencia después de haberse prendido fuego a sí mismo en plena calle en el municipio valenciano de Aldaia, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias en que se ha producido el suceso.
Los servicios sanitarios se han hecho cargo del herido y lo han trasladado a la unidad de quemados de un hospital valenciano, según las mismas fuentes.
