Detenido en Barcelona un conocido ciberestafador reincidente que compraba móviles o patinetes con billetes de 50 falsos "de alta calidad"

Tiene hasta una plataforma de afectados que se unieron para denunciar sus fraudes e incluso hay audios en los que reconoce que se dedica a estafar. Hasta ahora Álex Rodríguez, de 33 años, principalmente ofertaba productos electrónicos a bajo precio en anuncios publicados aplicaciones como Wallapop, Milanuncios, Tixuz y Vibbo y pedía una paga y señal antes de hacer la transacción. Las víctimas pagaban y en ese momento desaparecía. De esa forma, consiguió más de 250.000 euros a víctimas de toda España desde que empezó en 2014, según los afectados. Con este método le constan 68 detenciones y más de 400 denuncias.

Sin embargo, los Mossos d'Esquadra lo detuvieron hace unos días por una nueva modalidad de estada: pagar con billetes de 50 euros falsos productos que adquiría en estas plataformas. En un mes consiguió engañar a siete personas y pagó con 3.000 euros falsos en billetes de alta calidad, según los agentes.

La investigación comenzó en octubre cuando los agentes constataron un aumento significativo de compras con billetes falsos en esta plataforma. Las víctimas explicaron que el sospechoso quedaba con ellos y pagaba con este dinero los productos que adquiría, principalmente electrónicos o patinetes eléctricos.

Imagen de la plataforma de afectados por el sospechoso / El Periódico

La División de Investigación Criminal de Mossos constató que el dinero fraudulento tenía unas características muy concretas con una mejor calidad de impresión e imitación de medidas de seguridad de los billetes de curso legal, por lo que el Banco Central Europeo había lanzado una alerta.

Los agentes afirman que el sospechoso se había dado de alta en la plataforma de compra venta de producto con una cuenta falsa en la que facilitaba números de teléfonos adquiridos con falsas identidades y direcciones de correo electrónico creadas para cada ocasión. Después contactaba con vendedores que ofertaban teléfonos móviles, consolas de videojuegos o patinetes eléctricos y quedaba con ellas en paradas de metro de Sant Adrià de Besós o Barcelona para hacer la transacción. Ahí es cuando pagaba con billetes falsos.

El investigado vendía de inmediato a terceras personas el producto adquirido con los billetes falsos obteniendo un beneficio neto, y las víctimas se daban cuenta de que habían sido engañadas cuando ingresaban el dinero en el banco. Los Mossos remarcan que los billetes eran "de alta calidad". Tras identificar al sospechoso, se descubrió que tenía más de sesenta antecedentes policiales, la mayoría por ciberestafas, y lo detuvieron en Barcelona.

Además, registraron los dos domicilios en los que dormía habitualmente en el distrito de Sant Martí. Los Mossos encontraron objetos pagados con billetes falsos que han sido devueltos a sus víctimas y más dinero fraudulento. El sospechoso está acusado de siete delitos de estafa y uno de falsificación de moneda.

Los Mossos señalan que el sospechoso usaba, entre otros, el método "a dos bandas" para estafar: se pone a la venta un producto nuevo a un precio muy bajo para atraer a compradores. Cuando alguien quiere comprarle, el estafador les da el número de cuenta de un vendedor legítimo que está vendiendo el mismo producto, haciéndoles creer que es el suyo. Las víctimas hacen el ingreso pensando que pagan el producto anunciado pero en realidad están pagando al vendedor legítimo que al recibir el dinero, envía el producto al estafador, creyendo que es quien lo ha comprado realmente. Después de realizar el pago, las víctimas no acaban recibiendo nada y pierden todo el dinero. Así el estafador se queda con el producto y después lo revende, obteniendo un beneficio neto.

La policía remarca que el sospechoso había cambiado su forma de actuar y usaba billetes falsos para engañar a las víctimas, con lo que suma un nuevo delito al de estafa. Por eso, los investigadores recuerdan que es necesario sospechar siempre de precios demasiado bajos de productos que se venden en plataformas digitales y evitar pagos fuera de las plataformas seguras.