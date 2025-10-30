Sucesos
Denunciado por deslumbrar con un puntero láser al helicóptero de Mossos cuando buscaba a un desaparecido
Estas infracciones se castigan con una multa que puede llegar a los 600.000 euros
Los Mossos d'Esquadra de Sabadell denunciaron el pasado 22 de octubre a un hombre por proyectar un puntero láser hacia el piloto del helicóptero de la policía catalana que participaba en la búsqueda de una persona desaparecida. Sobre las 22 horas los agentes tenían en marcha este dispositivo y pidieron ayuda aérea para mejorar el rastreo.
Sin embargo, los Mossos del helicóptero detectaron que desde un bloque de pisos de Sabadell los estaban iluminando repetidamente con un haz de luz, lo que supone un riesgo para el piloto, ya que puede quedar deslumbrado y perder el control de la aeronave. Desde el helicóptero se dio las coordenadas del edificio y una patrulla terrestre localizó al sospechoso, que les entregó a los agentes el puntero láser que usaba.
Los Mossos lo denunciaron por la ley de seguridad ciudadana que considera una infracción muy grave la proyección de haces de luz, mediante cualquier forma de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarlos o que puedan distraer su atención y provocar accidentes. Este tipo de infracciones se sancionan con multas que van de 30.000 a 600.000 euros.
El desaparecido fue localizado al día siguiente y se trasladó a un centro hospitalario.
