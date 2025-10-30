Cae en Tarragona una banda de logística de 'narcolanchas' usadas para tráfico de hachís

En una operación en varias localidades de Tarragona la Guardia Civil ha detenido a siete personas por presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada a la gestión y apoyo logístico de narcolanchas. Los sospechosos están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, contrabando, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició en el mes de agosto de 2024 cuando los agentes detectaron en Reus una nave industrial en la que había una narcolancha. Tras diversas vigilancias se observó a varios sospechosos, ya conocidos por tráfico de drogas, como acudían a la nave.

Los agentes detectaron que a finales de septiembre los miembros de la banda trasladaban la narcolancha a otra nave industrial en el polígono industrial de Santa Bárbara. Allí se había instalado un taller de preparación mecánica de narcolanchas en la que los sospechosos realizaban extensas jornadas de trabajo para preparar la embarcación y que pudiera navegar.

Según la Guardia Civil remarca que en enero de 2025 la narcolancha navegó hasta la zona sur de la península, dirigiéndose a la zona cercana al mar de Alborán. Ademas, miembros de la banda se desplazaron a Almería en diversas ocasiones para prestar servicio logístico a la narcolancha facilitando víveres a sus tripulantes.

Se daba la circunstancia que, dos de los pilotos habituales de la narcolancha, residían en la provincia de Tarragona y pertenecían a la organización criminal investigada, pudiendo de esta forma los investigadores monitorizar su actividad, comprobando como embarcaban en la narcolancha durante periodos superiores a un mes. Mientras no desarrollaban esta actividad la organización criminal se autofinanciaba con el tráfico de drogas, ya que tenían varias plantaciones de marihuana que luego trasladaban a países europeos.

El pasado 22 de octubre, la Guardia Civil hizo entradas y registros en las localidades de Reus (3), Cambrils (2), La Selva del Camp (1), Vilaseca (1) y Santa Bárbara (1). En el dispositivo participaron más de 120 agentes de diversas unidades de la Guardia Civil dependientes de la Comandancia de Tarragona, Comandancia de Barcelona, Unidad Especial de Intervención (UEI), Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de Barcelona y Servicio Cinológico.

Durante estos registros se intervinieron 27,2 kg. de cogollos de marihuana dispuestos para su distribución, 288 gr. de hachís, 1.015 plantas de marihuana, 2 escopetas de aire comprimido, un machete, 34.905 euros en efectivo, 7.040 dirhams marroquíes, multitud de elementos relacionados con la navegación (teléfonos satelitales, visores nocturnos, etc.), material relacionado con la preparación de embarcaciones (motor de alta potencia, colas, hélices, etc.), material para el cultivo de marihuana y otros efectos de interés para la investigación.

También se detuvo a siete personas entre los 30 y 50 años de edad. Cuatro de los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado número 2 de Reus, quien ordenó su libertad con medidas cautelares.