Meteorología

Los 'cazahuracanes': así son los aviones que han entrado en el ojo del huracán Melissa | Vídeo

Las imágenes revelan la intensidad del ciclón más fuerte que ha azotado Jamaica desde que se tienen registros

DIRECTO | Huracán 'Melissa', hoy: última hora de la fuerte tormenta tropical a su paso por Jamaica y su trayectoria hacia Cuba

Un avión cazahuracanes regresa a su base tras sufrir fuertes turbulencias al entrar en el ojo del huracán Melissa

Ojo del huracán 'Melissa'

Ojo del huracán 'Melissa' / UNIÓN EUROPEA, IMÁGENES SENTIN / Europa Press

Cristina Sebastián

Barcelona
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha compartido un vídeo del interior del huracán Melissa grabado durante una misión aérea. 

En la grabación, el 53 ° Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocido popularmente como ‘Cazadores de Huracanes’, se adentra en el huracán que en ese momento alcanzaba la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Los ‘Cazadores de Huracanes’

El escuadrón de los ‘Cazadores de Huracanes’ se dedica al monitoreo meteorológico. En este caso, la operación permitió recopilar información para ajustar las proyecciones de trayectoria e intensidad del huracán Melissa, que elabora el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Estos aviones están reforzados para soportar turbulencias extremas y equipados con radares meteorológicos especializados para medir el interior de un ciclón con gran precisión.

Huracán Melissa

El huracán ha golpeado con fuerza Jamaica dejando hasta el momento tres víctimas mortales. Las autoridades aseguran que Melissa es el huracán más fuerte que ha azotado Jamaica desde que se comenzaron a crear registros hace 174 años.

Tras causar grandes daños en Jamaica, Melissa se ha debilitado a categoría 3, y según el Centro Nacional de Huracanes ha llegado a Cuba con vientos destructivos de unos 195 kilómetros por hora.

Se ha evacuado a más de 735.000 personas, la mayoría en casas de familiares y amigos, aunque algunos también en refugios. Suponen más del 7,5% de la población nacional de Cuba.

