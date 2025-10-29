En Bellvís, Lleida
Detenida una cuidadora y su cómplice por compras fraudulentas con tarjetas de un fallecido
EP
LLEIDA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años y una mujer de 42 por presuntamente realizar compras fraudulentas y extraer dinero con tarjetas bancarias de un fallecido del que ella era cuidadora en Bellvís (Lleida), informan en un comunicado este miércoles.
La investigación se inició a mediados de septiembre tras una denuncia de una persona a quien habían realizado operaciones fraudulentas valoradas en más de 2.000 euros, y los presuntos autores accedían al domicilio del fallecido para usar sus tarjetas.
Finalmente, han pasado a disposición judicial este miércoles por la mañana acusados de un presunto delito de estafa y de robo con fuerza.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
- Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
- Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona