Detenida una cuidadora y su cómplice por compras fraudulentas con tarjetas de un fallecido

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años y una mujer de 42 por presuntamente realizar compras fraudulentas y extraer dinero con tarjetas bancarias de un fallecido del que ella era cuidadora en Bellvís (Lleida), informan en un comunicado este miércoles.

La investigación se inició a mediados de septiembre tras una denuncia de una persona a quien habían realizado operaciones fraudulentas valoradas en más de 2.000 euros, y los presuntos autores accedían al domicilio del fallecido para usar sus tarjetas.

Finalmente, han pasado a disposición judicial este miércoles por la mañana acusados de un presunto delito de estafa y de robo con fuerza.