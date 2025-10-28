Adelanto electoral
TRANSPORTES
Suspendido el servicio de la línea C3 de Cercanías de Madrid entre Pinto y Getafe por el arrollamiento mortal de un hombre
Renfe habilita autobuses entre Aranjuez y Pinto, mientras se recomienda usar transportes alternativos
Madrid
El servicio de la línea C3 de Cercanías Madrid permanece suspendido este martes en ambos sentidos entre las estaciones de Pinto y Getafe Industrial tras el arrollamiento mortal de un hombre de 57 años, según ha informado Renfe.
Fuentes del Summa 112 han confirmado el fallecimiento del hombre pese a los intentos de reanimación realizados en el lugar del suceso, centra de las calles Río Guadalquivir y Río Odiel de la localidad madrileña de Getafe. .
Para minimizar las afectaciones al servicio, Renfe ha establecido autobuses entre las estaciones de Aranjuez y Pinto. La compañía recomienda a los viajeros utilizar medios de transporte alternativos entre los tramos afectados.
