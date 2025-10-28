Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendido el servicio de la línea C3 de Cercanías de Madrid entre Pinto y Getafe por el arrollamiento mortal de un hombre

Renfe habilita autobuses entre Aranjuez y Pinto, mientras se recomienda usar transportes alternativos

Ambulancia del Summa 112.

Ambulancia del Summa 112. / 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

Marina Armas

Madrid
El servicio de la línea C3 de Cercanías Madrid permanece suspendido este martes en ambos sentidos entre las estaciones de Pinto y Getafe Industrial tras el arrollamiento mortal de un hombre de 57 años, según ha informado Renfe.

Fuentes del Summa 112 han confirmado el fallecimiento del hombre pese a los intentos de reanimación realizados en el lugar del suceso, centra de las calles Río Guadalquivir y Río Odiel de la localidad madrileña de Getafe. .

Para minimizar las afectaciones al servicio, Renfe ha establecido autobuses entre las estaciones de Aranjuez y Pinto. La compañía recomienda a los viajeros utilizar medios de transporte alternativos entre los tramos afectados.

Huracán Melissa, hoy en directo: trayectoria y última hora de su llegada a Jamaica

DIRECTO UCRANIA | Una investigación de la ONU halla nuevos presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por Rusia en Ucrania

El Ibex 35 abre con una subida del 0,3% y se mantiene en máximos históricos, con 16.050 puntos

Abanca gana 670 millones hasta septiembre y dispara su rentabilidad al 15,1%

El Ibex 35 arranca al alza un día después de marcar su máximo histórico

La Audiencia de Barcelona ordena revisar la intervención judicial de las fundaciones Cellex y Mir Puig

Directo | Puigdemont anuncia la ruptura con el PSOE: "No ayudaremos a un Gobierno que no ayuda a Catalunya"

Jamaica, en alerta por la llegada del huracán Melissa

