El Ayuntamiento de Roses tardará “días o semanas” en solucionar los problemas con el agua potable. Hasta entonces, el consistorio recomienda seguir hirviéndola antes de consumirla o dejarla ventilar 24 horas. El motivo es que se detectó un parámetro, los trihalometanos (THM), que superó los límites recomendados. El alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, ha indicado que están implantando un nuevo sistema para pasar del gas cloro al dióxido de cloro con el fin de reducir los THM, pero que se necesitan “días o semanas” para finalizar el proceso. La causa es que las lluvias de primavera arrastraron mucha materia orgánica al embalse de Boadella. Al mezclarse con el cloro desinfectante, se han producido más gases de lo habitual y no se cumplen los límites establecidos por la OMS. Aun así, desde el Ayuntamiento de Roses recalcan que “no tiene efectos sobre la salud”.

Los trihalometanos (THM) son un grupo de subproductos de la desinfección que se forman en el agua cuando el cloro reacciona con las partículas de materia orgánica que no se han eliminado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que este valor no puede superar los 100 μg/L. En el caso de Roses, según el Ayuntamiento, este valor se ha superado “de forma esporádica y ocasional”.

El gerente en funciones del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, Lluís Sala, ha explicado que desde comienzos del verano un parámetro, el carbono orgánico total, “ha estado por encima de los máximos del año pasado”. Desde mayo se han ido aplicando distintas medidas y controlando la calidad del agua. Sin embargo, a finales del verano se alcanzó una concentración “inédita”, “de hasta un 50% superior al máximo de hace un año, que no se había registrado nunca”, según Sala.

Por ello, siguiendo las indicaciones del Departamento de Salud, se recomendó a la ciudadanía no consumir el agua del grifo sin tomar medidas de precaución. Por un lado, se debe hervir el agua durante un minuto en un lugar ventilado o con extractor. También puede guardarse agua del grifo en un lugar ventilado durante unas 24 horas, en una jarra abierta o en un envase sin tapar. Por otro lado, para duchas y baños, se recomienda reducir el tiempo si están en zonas poco ventiladas y mantener esos espacios aireados.

Para solucionar el problema, Sala ha recalcado que están cambiando el desinfectante que se utiliza para sanear el agua. Hasta ahora se empleaba gas cloro, y ahora se pasará al dióxido de cloro, “porque no reacciona y no forma estas sustancias”. No obstante, el gerente en funciones del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona ha señalado que el proceso de sustitución debe hacerse “poco a poco”, porque si se hiciera de golpe aparecerían “otros problemas de calidad en la red”.

El alcalde de la localidad, Josep Maria Martínez, ha añadido que se tardará “días o semanas” en finalizar el proceso de sustitución y que, mientras tanto, deben seguirse las recomendaciones. “El agua del grifo se puede beber, no es recomendable, pero si se bebe un vaso de agua no pasa nada. Si los trihalometanos estuvieran presentes de manera constante, durante muchos y muchos años, sí que podría tener efectos sobre la salud; por eso recomendamos hervir el agua o dejarla ventilar”, ha recalcado.

El director de Agbar Costa Brava, Albert Ruart, ha destacado que tienen la red de Roses “completamente monitorizada” y que “inmediatamente” detectaron las anomalías, aplicaron medidas correctoras y de control. Así, por ejemplo, han aumentado la frecuencia de los análisis de trihalometanos a dos veces por semana, en lugar de solo una como se hacía hasta ahora.

Críticas de la oposición

El grupo municipal ERC-Som Roses denunció que el Ayuntamiento había tardado “cinco días” en comunicar públicamente los problemas con el abastecimiento de agua. Preguntado sobre la crítica de la oposición, el alcalde se ha negado a hacer declaraciones y solo ha afirmado que “en ningún caso” se tardó en informar a los vecinos.