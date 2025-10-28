Rafael Pedrosa, subinspector de Policía retirado, advierte: "Los delincuentes usan drones para controlar objetivos o vigilar a la Policía"

El uso de drones se ha popularizado en los últimos años. ¿Cuáles son los principales riesgos que suponen para la seguridad?

Básicamente dos. Por un lado el riesgo que entrañan para la seguridad aérea, como un posible impacto contra un avión que provoque un accidente, y por otro, que caigan en una zona habitada y golpeen a un transeúnte.

¿Tienen constancia de que grupos criminales utilicen drones para cometer determinados delitos, como vigilancias antes de perpetrar un robo?

Sí. Los delincuentes aprovechan también la tecnología. Lo pueden utilizar para vigilar una vivienda, para controlar si llega la Policía cuando están cometiendo un delito o para trasladar droga...

En la prisión de Palma se ha detectado el uso de drones para introducir drogas y objetos prohibidos. ¿Cómo se puede evitar?

En el mercado existen sistemas de detección y de inhibición de drones, que ya se utilizan en algunas infraestructuras críticas, como las centrales nucleares. Hay unos dispositivos que crean una especie de cúpulas que impiden que el dron acceda a su interior. Todo depende de lo que te quieras gastar.

En la prisión se sospecha que usan pequeños drones para llevar el paquete hasta la ventana de una celda en concreto. El preso coge el paquete y rompe el dron para que no lo encuentren . ¿Es factible?

No hace falta romperlo. El receptor puede coger el dron, quitar el paquete y volver a sacarlo para que se vaya volando. Obviamente tendría que haber una coordinación entre piloto y receptor, pero se puede hacer perfectamente.

¿Qué otros usos ilícitos pueden tener los drones?

Todo lo que se le ocurra. Desde transporte de droga o cualquier otra mercancía ilegal o un atentado con una bomba como se ve cada día en Ucrania. También nos consta que las organizaciones criminales utilizan drones para realizar vigilancias cuando preparan robos. De hecho, desde algunas urbanizaciones de lujo nos han solicitado adquirir detectores para saber si son objeto de estas vigilancias. Y estas mismas urbanizaciones están utilizando drones como una herramienta para su personal de seguridad. Y la verdad es que donde se ha puesto en marcha los resultados son muy buenos. A la semana de instalar el dispositivo en una urbanización de lujo en Ibiza se detectó a tres sospechosos albanokosovares que iban a perpetrar un atraco en un chalé, y fueron detenidos.

En Ceuta se han detectado grandes drones que pueden transportar 25 kilos de hachís. ¿Aquí se han encontrado algo así?

No, aquí la zona donde se produce la droga está muy lejos. El dron no tendría suficiente autonomía. Pero hoy en día hay drones con capacidad para transportar una carga de cincuenta kilos a más de cien kilómetros de distancia. En una operación policial en la Costa del Sol se detectó un dron que había viajado de Marruecos a Málaga.

¿Las Fuerzas de Seguridad están preparadas para hacer frente a estos usos delictivos o van un paso por detrás?

Como siempre, por desgracia, las Fuerzas de Seguridad siempre van un paso por detrás. Primero se produce el delito y luego se busca la manera de atajarlo. Además los delincuentes tienen mucho dinero y los funcionarios van más justos.

¿Existe la posibilidad de un atentado con drones?

Sí, claramente. Yo siempre pienso que, gracias a Dios, ETA desapareció antes de la irrupción de los drones. Porque si no, posiblemente los hubieran utilizado. Y ya ha habido en el mundo atentados con drones, como en Venezuela, donde hubo un intento de atentado contra Maduro. O los problemas que han causado recientemente drones sin identificar en Dinamarca.

Nos hemos centrado mucho en los usos ilegales de los drones, pero también tienen usos positivos.

Por supuesto. Toda la tecnología tiene su parte buena y su parte mala, depende del uso que se le dé. Los drones se están utilizando ya en la extinción de incendios forestales, fumigaciones, control de cultivos, inspección de líneas de alta tensión... Aquí se utilizaron en el derrumbe del restaurante Medusa en s’Arenal para facilitar la entrada de los bomberos en el local en condiciones de seguridad, y en la dana de Valencia tuvieron un papel fundamental en la búsqueda de desaparecidos.

¿Tiene idea de cuántos drones puede haber en Mallorca?

No, ni idea. Cualquiera puede ir a un centro comercial y comprarse uno.

¿Qué requisitos hay cumplir para manejar uno?

Lo primero, tienes que registrarte como operador en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y después, dependiendo del peso del dron, necesitas una titulación.

¿Y se está cumpliendo esto?

Bueno, como siempre, el que quiere hacer las cosas bien lo cumple, y el que no, no. Es igual que ¿para conducir un coche necesitas carné? Pues hay gente que va sin carné. Y esto lo mismo. Obviamente, la persona que se dedica profesionalmente a esto, lo va a hacer bien. Pero el que se compra un dron para pasar el rato, pues igual no.

¿Y a qué sanciones se enfrenta esta gente?

Las multas pueden ir desde sesenta euros hasta dos millones y medio, dependiendo de la gravedad y del peligro que provoquen.