El último, un hombre de 55 años
Tres muertos en por el ataque de avispas velutinas en Galicia en las últimas semanas
Se trata de la tercera víctima mortal por un ataque de estos insectos en las últimas semanas en Galicia
E. P.
Un hombre de 55 años que responde a las iniciales J.I.P. falleció la tarde de este domingo en el municipio lucense de Cospeito tras ser picado por avispas velutinas mientras estaba de caza. Se trata de la tercera víctima mortal por un ataque de estos insectos en las últimas semanas en Galicia.
Según ha informado a Europa Press el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, la víctima había salido a cazar perdices a un monte cercano a la parroquia donde residía, Xustás, cuando en torno a as 15.00 horas fue picado por avispas velutinas.
Dado que el hermano del fallecido es alérgico a las picaduras de este insecto, incluso se dio la voz de alarma para que le fuese acercado al lugar de los hechos el medicamento oportuno, pero no se pudo hacer nada por su vida.
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y se barajó la posibilidad de movilizar también al helicóptero de emergencias, pero ya no se completó esta maniobra porque el hombre falleció. "Fue todo muy rápido", lamentó el alcalde.
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE
- ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa