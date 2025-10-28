Los Mossos encuentran en L'Hospitalet uno de los cultivos de marihuana más grandes de Catalunya: 5.140 plantas en 300 m2

Hace un par de semanas los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Hospitalet de Llobregat fueron alertados de que en una nave industrial del municipio hubiera una gran plantación de marihuana a pleno rendimiento. Los agentes lograron encontrarla y descubrir que defraudaba una importante cantidad de energía eléctrica.

Tras solicitar la entrada y registro a los juzgados de guardia de l’Hospitalet de Llobregat, el pasado 20 de octubre los agentes entraron dentro de la nave junto a técnicos de la empresa suministradora de energía eléctrica. Dentro se encontraron con una de las plantaciones de marihuana indoor más grandes de las descubiertas hasta ahora en Catalunya, con 300 metros cuadrados cultivados en los que había 5.140 plantas en un avanzado estado de crecimiento.

Secado y empaquetado

Además, en otra sala de la nave, los agentes localizaron toda la infraestructura para el secado y empaquetado de los cogollos de marihuana, de donde salían ya preparados para su distribución al por mayor. Los Mossos destacan que la plantación contaba con un sistema de ventilación con gases que aceleraban el crecimiento de las plantas y neutralizaban el olor característico de la marihuana, para evitar levantar sospechas entre los vecinos y eventuales acciones policiales.

Toda la instalación se encontraba conectada de forma irregular a la red eléctrica y se calcula que el coste del fraude es de caso 200.000 euros. Para poder conectar una instalación de estas características y con este destacado consumo eléctrico, los responsables de la plantación habían cavado un túnel de un metro y medio hasta poder acceder a la línea de alta tensión, que se encuentra enterrada en la vía pública.

En el momento del registro, los investigadores detuvieron a los dos hombres que se encontraban en el interior de la nave industrial y pocas horas más tarde, a los otros dos, responsables del avituallamiento y abastecimientos necesarios para la plantación. Los detenidos, de entre 27 y 30 años, pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Hospitalet de Llobregat. Están acusados de tráfico de drogas, fraude eléctrico, pertenecer a grupo criminal y falsificación documental.