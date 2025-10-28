Un avión cazahuracanes regresa a su base tras sufrir fuertes turbulencias al entrar en el ojo del huracán Melissa

Un avión cazahuracanes de Estados Unidos se vio obligado a regresar a su base en la isla de Curaçao después de experimentar turbulencias más fuertes de lo normal al ingresar en el ojo del huracán Melissa, de categoría 5, con vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora (185 millas).

La aeronave, perteneciente al 53.º Escuadrón de Reconocimiento del Clima, “está regresando a su ubicación operativa avanzada en Curaçao después de encontrar fuertes turbulencias al ingresar al ojo del huracán Melissa”, informó la Fuerza Aérea estadounidense en un comunicado.

Huracán extremo

El avión había atravesado fuerzas más intensas de lo habitual al ingresar en el ciclón, que tocó tierra en Jamaica poco después de las 12:00 hora local (17:00 GMT). La Fuerza Aérea precisó que el retorno no implica daños en la nave, sino que responde a un protocolo de inspección preventiva antes de reanudar las operaciones.

Daños y víctimas

Melissa, el huracán más potente de la temporada en el Atlántico, entró en Jamaica cerca de New Hope, en el suroeste de la isla, y generará lluvias acumuladas de entre 38 y 76 centímetros, con picos de hasta un metro, lo que puede causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El organismo prevé que Melissa mantenga su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves.

Hasta el momento, al menos nueve personas han muerto por los vientos y lluvias asociados al ciclón: tres en Jamaica, tres en Haití, dos en Panamá y una en República Dominicana.