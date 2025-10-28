Vídeo
Acaba detenido en Benidorm tras liarse a golpes con un semáforo usando una silla
Un vídeo, difundido en la red social X, muestra cómo un joven causa destrozos en la avenida Alfonso Puchades antes de ser reducido por los agentes
Amaya Marín
A veces, el asfalto de una ciudad tranquila puede ser escenario de lo imprevisible. En Benidorm, un joven rompió la calma nocturna a golpes. No con las manos, sino con una silla, descargando su furia contra un semáforo. El momento quedó grabado en vídeo y ha terminado en X (antes Twitter), donde se ve con claridad cómo el hombre, visiblemente alterado, arremete una y otra vez contra el mobiliario urbano.
Golpes contra un semáforo en plena avenida
En la grabación se ve con claridad al hombre golpeando con fuerza un semáforo utilizando para ello una silla. La secuencia, grabada en la avenida Alfonso Puchades con la avenida Rei Jaume I, en la zona conocida como el Cruce, deja poco margen a la interpretación: el joven arremete una y otra vez contra el mobiliario urbano sin que nadie intervenga.
Durante varios segundos continúa descargando golpes, mientras los conductores y vecinos contemplan sorprendidos la escena.
Joven, causando alboroto público y destrozando mobiliario urbano y atacando a los policías. Finalmente acaba detenido. Benidorm. pic.twitter.com/IwrAXFzuHU
Poco después, dos patrullas de la Policía Nacional aparecen en la escena. Al ver los vehículos policiales, el joven echa a correr con la silla todavía en la mano. Los agentes reaccionan rápido, lo siguen a pie y consiguen reducirlo y detenerlo tras unos metros de persecución.
Las imágenes del suceso, de apenas unos segundos, se han difundido entre los vecinos de Benidorm, que reconocen la intersección y comentan lo ocurrido en grupos de mensajería y redes. En la grabación puede verse la secuencia completa: los golpes, la llegada de la patrulla y el momento en que el hombre es interceptado.
Por ahora, no se han hecho públicos más detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los daños ocasionados en el semáforo. Tampoco se ha confirmado la hora exacta del suceso.
Lo único claro es que una silla, un semáforo y una noche cualquiera bastaron para romper la calma habitual de uno de los cruces más conocidos de Benidorm.
