Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pasado viernes

Cuatro detenidos por agresión sexual en el entorno de una fiesta universitaria en Pamplona

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional en la Jefatura Superior de la Policía de Pamplona, en una imagen de archivo

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional en la Jefatura Superior de la Policía de Pamplona, en una imagen de archivo / Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

Efe

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuatro personas han sido detenidas este martes y permanecen en dependencias de la Policía Municipal de Pamplona por su presunta implicación en una agresión sexual a una joven la noche del pasado viernes, el día en que se celebraba la carpa universitaria, evento que reúne a cientos de universitarios.

Los hechos, ha informado a EFE la Policía Municipal de Pamplona, tuvieron lugar hacia las 22:00 horas en las inmediaciones de la citada carpa universitaria, instalada en la CD Amaya.

El juez decidirá este miércoles la situación en la que quedan las cuatro personas detenidas.

La Policía Municipal, responsable de la investigación, está también a la espera de las pruebas de ADN que se han encargado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
  2. Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
  3. Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
  4. Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
  5. Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
  6. Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
  7. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  8. Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE

Cuatro detenidos por agresión sexual en el entorno de una fiesta universitaria en Pamplona

Cuatro detenidos por agresión sexual en el entorno de una fiesta universitaria en Pamplona

Una empresa privada compra solares en Gavà y Terrassa para construir 345 viviendas tras la transformación de una antigua fabrica textil

Una empresa privada compra solares en Gavà y Terrassa para construir 345 viviendas tras la transformación de una antigua fabrica textil

Rufián cree que Feijóo sucumbirá a las presiones de Junts para que plantee una moción de censura

Rufián cree que Feijóo sucumbirá a las presiones de Junts para que plantee una moción de censura

El Espanyol celebra su 125 aniversario en la Universidad de Barcelona

El Espanyol celebra su 125 aniversario en la Universidad de Barcelona

La jueza cita a declarar de nuevo como imputados a los albaceas de Pere Mir

La jueza cita a declarar de nuevo como imputados a los albaceas de Pere Mir

Justicia asume que el Supremo será el que termine aclarando quién puede ser o no acusación popular con la nueva ley

Justicia asume que el Supremo será el que termine aclarando quién puede ser o no acusación popular con la nueva ley

El Gobierno insiste en que seguirá apostando por el “consenso y el diálogo” hasta el final de la legislatura

El Gobierno insiste en que seguirá apostando por el “consenso y el diálogo” hasta el final de la legislatura

Junts activa la consulta a la militancia que debe certificar su ruptura con el PSOE

Junts activa la consulta a la militancia que debe certificar su ruptura con el PSOE