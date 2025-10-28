Cuatro detenidos por agresión sexual en el entorno de una fiesta universitaria en Pamplona

Cuatro personas han sido detenidas este martes y permanecen en dependencias de la Policía Municipal de Pamplona por su presunta implicación en una agresión sexual a una joven la noche del pasado viernes, el día en que se celebraba la carpa universitaria, evento que reúne a cientos de universitarios.

Los hechos, ha informado a EFE la Policía Municipal de Pamplona, tuvieron lugar hacia las 22:00 horas en las inmediaciones de la citada carpa universitaria, instalada en la CD Amaya.

El juez decidirá este miércoles la situación en la que quedan las cuatro personas detenidas.

La Policía Municipal, responsable de la investigación, está también a la espera de las pruebas de ADN que se han encargado.