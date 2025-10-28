El pasado viernes
Cuatro detenidos por agresión sexual en el entorno de una fiesta universitaria en Pamplona
Efe
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Cuatro personas han sido detenidas este martes y permanecen en dependencias de la Policía Municipal de Pamplona por su presunta implicación en una agresión sexual a una joven la noche del pasado viernes, el día en que se celebraba la carpa universitaria, evento que reúne a cientos de universitarios.
Los hechos, ha informado a EFE la Policía Municipal de Pamplona, tuvieron lugar hacia las 22:00 horas en las inmediaciones de la citada carpa universitaria, instalada en la CD Amaya.
El juez decidirá este miércoles la situación en la que quedan las cuatro personas detenidas.
La Policía Municipal, responsable de la investigación, está también a la espera de las pruebas de ADN que se han encargado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE