Denuncia prevista
Asuntos Internos de Mossos investiga la agresión a un fotoperiodista en una protesta por Gaza
Redacción
La Comisaría General de Investigación Interna y Asuntos Disciplinarios de los Mossos d'Esquadra ha abierto una información reservada para aclarar las circunstancias del disparo con una bala de foam a un fotoperiodista que cubría una manifestación durante la huelga general por Palestina del 15 de octubre en Barcelona.
El fotoperiodista Joan Gálvez que ha anunciado una querella contra los agentes, compartió en redes sociales imágenes del momento del impacto. "En aquel momento no se estaba produciendo ningún disturbio ni acto violento y Gálvez se encontraba claramente identificado como periodista", según la entidad, y asegura que el disparo se efectuó directamente al brazo, por encima de la cintura y casi a la altura de la cabeza de forma totalmente injustificada, afirma Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, que acompaña jurídicamente al fotoperiodista.
Los abogados recuerdan que el protocolo de uso de este arma establece que "se debe apuntar del abdomen hacia abajo" y en casos de riesgo grave para las personas, una circunstancia que no se daba en aquel momento, por lo que considera que la actuación contraviene este protocolo.
El abogado de Irídia Ton Mansilla ha subrayado que "se trata de unos hechos especialmente graves", porque la víctima es un profesional de la información que estaba trabajando. Galvez asegura que estaba en el lugar trabajando como fotoperiodista, identificado con su cámara profesional y un casco de seguridad con la palabra 'Press' en los dos laterales: "En un momento de cero tensión, un agente me apuntó y me disparó un proyectil a escasa distancia".
"El proyectil me impactó directamente en el brazo, provocándome una herida abierta y un dolor insoportable. Me caí al suelo del golpe. No estaba haciendo nada, simplemente caminando. Después del impacto, fui atendido por los sanitarios de la entidad Rescue Life, pero ningún agente de Mossos se interesó por mi estado", ha añadido. La herida estuvo días supurando e inflamada.
