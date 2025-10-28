Ahogamiento
Aparece un hombre muerto en una playa de Sant Antoni de Calonge
Testigos alertaron a los servicios de emergencia hacia las doce y media de que había un cadáver en esta zona del litoral
Eva Batlle
Un hombre ha aparecido muerto este mediodía en la playa de Es Monestrí de Sant Antoni. Testigos alertaron a los servicios de emergencia hacia las doce y media de que había un cadáver en esta zona del litoral. La Policía Local, los Bomberos y posteriormente la Guardia Civil se desplazaron a la zona y comprobaron los hechos. El fallecido, que iba completamente vestido, es un hombre español de origen turco de 45 años.
Aunque aún no se han determinado las causas, fuentes cercanas al caso apuntan que podría tratarse de un ahogamiento, aunque no se descarta un posible suicidio. La autopsia deberá confirmar la causa definitiva.
La investigación ha sido asumida por la policía judicial de la Guardia Civil, y por el momento el caso sigue abierto. Inicialmente, no hay indicios de que la muerte haya sido violenta.
