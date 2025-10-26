Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Murcia

La Guardia Civil de Alhama de Murcia investiga como violencia machista la muerte de una joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en una casa de Librilla este domingo, indicaron fuentes cercanas al caso. Por este crimen ha sido detenido ya un individuo, el compañero sentimental de la víctima.

El cuerpo sin vida y con signos de violencia se encontraba en el interior de un domicilio de la calle Totana, en un pueblo de algo más de 5.000 habitantes que quedaba impactado por lo sucedido.

El aviso saltaba sobre las tres y veinte de la tarde, hora a la que una llamada alertaba de un episodio de violencia de género. El testigo, hermano del presunto asesino, relató que había accedido al domicilio y encontrado en su interior a la chica, que estaba inconsciente y no respiraba: que la habían matado y él mismo tenía claro que había sido su pariente.

Horas sin vida

Este chico afirmó que, al llegar y hallar a la joven sin sentido, le había tomado el pulso, sin encontrárselo, y que podría llevar varias horas muerta, incluso desde el sábado.

Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia, que corroboraron el deceso de la chica. Se avisó al forense y al juez de guardia y, tras la pertinente autorización judicial, el cuerpo sin vida fue trasladado a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que la autopsia revele la causa del óbito. Según la primera inspección ocular, la joven podría haber muerto por asfixia.

Agnetes del Instituto Armado se desplazaron también al lugar y procedieron al corte de la calle, donde ya se arremolinaban vecinos y curiosos, mientras los profesionales accedían a la vivienda y recababan vestigios del mismo.

Del caso se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alhama de Murcia, cuerpo competente para asumir la investigación. Los investigadores ya han arrestado al sospechoso.

La mujer no constaba en el sistema VioGén, que es el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género creado por el Ministerio del Interior.