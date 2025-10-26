Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un hombre detenido por herir a otro con arma blanca en una pelea en la Bisbal d'Empordà (Girona)

Los hechos se produjeron este sábado cuando la víctima recibió una puñalada por la que fue trasladada al Hospital Josep Trueta de Girona, aunque su vida no corre peligro

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 55 años como presunto autor de una agresión con arma blanca durante una pelea en la Bisbal d'Empordà (Girona).

Los hechos se produjeron este sábado cuando la víctima recibió una puñalada por la que fue trasladada al Hospital Josep Trueta de Girona, aunque su vida no corre peligro, según han informado los Mossos.

Se desconocen los motivos de la disputa y la investigación continúa abierta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas