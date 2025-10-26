Sucesos
Un hombre detenido por herir a otro con arma blanca en una pelea en la Bisbal d'Empordà (Girona)
Los hechos se produjeron este sábado cuando la víctima recibió una puñalada por la que fue trasladada al Hospital Josep Trueta de Girona, aunque su vida no corre peligro
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 55 años como presunto autor de una agresión con arma blanca durante una pelea en la Bisbal d'Empordà (Girona).
Los hechos se produjeron este sábado cuando la víctima recibió una puñalada por la que fue trasladada al Hospital Josep Trueta de Girona, aunque su vida no corre peligro, según han informado los Mossos.
Se desconocen los motivos de la disputa y la investigación continúa abierta.
