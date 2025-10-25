El ‘segundo violador del Eixample’ es hoy un hombre sin hogar que vive en la calle cerca de un colegio

El que fue considerado como ‘el segundo violador del Eixample’, Alejandro Martínez Singul, condenado a 65 años por una decena de violaciones a menores en el barrio del Eixample de Barcelona, es hoy un hombre sin hogar que vive en la calle y que ya ha cumplido su pena. A fecha de hoy no consta ninguna denuncia de agresión sexual, según han informado fuentes de los Mossos d’Esquadra a este diario. Singul se mueve ahora por el barrio de Sant Antoni donde suele compartir banco junto a dos personas más sin hogar. Concretamente por una zona frecuentada por muchos niños y niñas y donde hay un colegio a pocos metros.

La noticia de que el ‘segundo violador del Eixample’ está por el barrio se ha difundido por los chats entre los vecinos y vecinas y ha creado un clima de tensión y preocupación: “Estamos muy preocupados por nuestros hijos”, contaba una mamá del colegio. Un colegio de Sant Antoni emitió este viernes un comunicado a los padres para tranquilizarles: “Los Mossos son conocedores y velan por la situación. Confiemos en su labor”, reza la nota.

Foto del violador del Eixample, Alejandro Martínez Singul / OTROS

Y sí los Mossos que son conocedores, llaman a la calma: le tienen localizado, le hacen seguimiento y no les consta ninguna llamada al 112 por incidentes relacionados con Singul. Cabe recordar que Martínez Singul es hoy un hombre libre que ya cumplió su condena por las agresiones sexuales: “Es importante tener en cuenta que Singul no ha provocado ningún incidente hasta la fecha, que está controlado y es importante tranquilizar a los vecinos y vecinas del barrio para no crear una alarma social”, apuntan fuentes conocedoras del caso.

De hecho, los Mossos han hablado con Martínez Singul y le han trasladado la preocupación de los padres por su presencia en la zona escolar. El hombre no ha mostrado ningún gesto que haga pensar que pudiera volver a actuar.

“Entendemos la inquietud que la noticia ha causado pero también es importante que cuando habléis con vuestros hijos les contagiéis serenidad y tranquilidad”, detalla el comunicado de la dirección del centro. A nivel policial poco más se puede hacer que tenerlo localizado.

En los chats de padres y de los vecinos del barrio circulan fotografías del ‘segundo violador del Eixample’: unas imágenes de él caminado por la calle que empiezan a verse en las redes sociales y que los Mossos temen que puedan generar represalias.

¿Quién es Alejandro Martínez Singul?

Alejandro Martínez Singul fue condenado en 1993 a 65 años de cárcel por diez violaciones y otros cuatro intentos a menores de entre diez y quince años a los que asaltaba en los rellanos de la escalera de las viviendas o bien en el ascensor, siempre, en la zona del Eixample. Singul salió en libertad en el año 2007. No se le consideró rehabilitado pero había cumplido el máximo de 16 años de pena que le correspondían según el antiguo Código Penal.

Un año después le detuvieron por exhibicionismo en una escuela francesa y cumplió condena en Francia. Ya en 2010, la Audiencia de Barcelona le condenó a 3 años y 9 meses de cárcel por un intento de violación a una niña de 12 años. Un delito que cometió mientras estaba en libertad provisional. En 2013 salió a la calle tras cumplir esta última condena. Su caso abrió un debate sobre las medidas que se deben adoptar en estos casos.

Singul y la castración química

Singul aceptó someterse voluntariamente a un tratamiento de castración química. En 2007 tuvo lugar una comisión formada por expertos y dirigida por el que fue fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jose María Mena. Una comisión que buscaba fórmulas de seguimiento a los violadores en serie que no se rehabilitan.

En ese momento se rechazó la castración química obligatoria al ser incompatible, se dijo, con los principios constitucionales. En cambio, se puso sobre la mesa la castración vía fármacos y siempre voluntaria con el objetivo de inhibir el deseo sexual de los violadores potencialmente reincidentes.

Dos años después, Catalunya puso en práctica la terapia voluntaria dirigida a los presos a punto de salir de prisión y con riesgo a reincidir. Y justo en su última etapa en la cárcel, Singul aceptó someterse al tratamiento farmacológico, un tratamiento que debe ir acompañado de una terapia psicológica.