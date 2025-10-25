Una pelea en el parque Central de Girona acaba con un herido por arma blanca y el robo de un móvil

Una pelea en el parque Central de Girona ha terminado con un joven herido por arma blanca y el robo de un teléfono móvil. Los hechos tuvieron lugar hacia la una y media de la madrugada de este sábado y en ellos se vio implicado un grupo de jóvenes.

Durante el enfrentamiento, uno de los chicos habría sacado una navaja y herido a otro participante, que sufrió varios cortes. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) le practicó las primeras curas en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado al hospital, aunque no resultó herido de gravedad, según confirman los Mossos d’Esquadra, que pudieron recuperar la navaja que el presunto autor de la agresión había lanzado.

Una patrulla de los Mossos d’Esquadra que se encontraba en la zona presenció el incidente y actuó de inmediato. Al llegar, los agentes localizaron a la víctima y también a otro hombre que explicó que había intentado mediar en la pelea y que durante la trifulca le habían robado el teléfono móvil. Un ciudadano difundió en las redes sociales un vídeo del enfrentamiento.

Según fuentes policiales, todos los implicados se conocían entre ellos. Gracias a la descripción facilitada por el hombre que había sufrido el robo, los agentes pudieron localizar y detener poco después al presunto autor de los hechos en la calle Agudes, en el barrio de Santa Eugènia. Se trata de un joven de 23 años, arrestado como presunto autor de un delito de hurto.

En cuanto a las lesiones derivadas de la pelea, los Mossos d’Esquadra han indicado que no hay ningún detenido por ese motivo. En cambio, la concejala de Seguridad de Girona, Sílvia Aliu, ha informado de que habría tres detenidos relacionados con el incidente. En una publicación en la red X (antes Twitter), Aliu ha asegurado que el enfrentamiento habría sido entre “chicos venidos de otros municipios”.

La concejala también ha hecho balance de la primera noche de las Fires de Girona, que ha calificado de “éxito”, destacando que no se ha registrado ningún incidente relevante vinculado a la actividad de la fiesta mayor, y ha elogiado la labor de la Policía Municipal y de los Mossos d’Esquadra.