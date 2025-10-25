La directora del colegio de Palma donde se ha presentado un exalumno con un cuchillo: "Fue un estudiante modélico"

"Era un exalumno modélico. Sacaba muy buenas notas y tenía muy buena conducta. Creo que podría ser un buen estudiante de una carrera". Con estas palabras, la directora del CEIP La Soledat, Encarna Miró, ha definido al joven de 18 años que ha aparecido con un cuchillo en el centro escolar. Los otros alumnos han quedado confinados en sus aulas, como medida de seguridad. "No ha amenazado a nadie. Pero estaba muy mal. Creo que venía drogado", ha apuntado. Agentes de la Policía Local de Palma han acudido a las instalaciones, le han reducido y le han detenido por un presunto delito de amenazas con arma blanca. A continuación ha sido trasladado a Son Llàtzer.

Los hechos se han producido poco antes de las nueve de la mañana en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) La Soledat. "Venía a saludar. Comenzó bien y poco a poco se fue empezando a encontrar mal", explica la responsable del centro escolar. "Nos ha pedido a ver si le podíamos buscar un trabajo de conserje. Creo que está ahora viviendo en la calle", ha indicado.

La directora del colegio ha asegurado que este joven de 18 años es uno de sus exalumnos más queridos. Sin embargo, su actual aspecto contrasta con el que presentaba cuando era un niño, cursó estudios allí hasta los 12 años. "Le vi descuidado y sucio", señala. "Vengo a pedir ayuda. No tengo trabajo", imploró el exalumno.

Durante el encuentro con la directora del centro escolar le entregó un dibujo donde había plasmado sus ideas autolíticas. En un papel había dibujado una horca con alguien colgado. "Ese soy yo", ha abundado. Su comportamiento, poco después se ha descontrolado. "Se ha puesto a cuatro patas en el suelo. Lloraba e hiperventilaba. Luego se tiró al suelo en el pasillo", ha puntualizado la responsable del centro.

Concentración

Encarna Miró insiste en que los alumnos "no han estado en peligro en ningún momento. No me ha amenazado ni me ha intimidad con el cuchillo", subraya. En sentido, la directora precisa que el exalumno solo se ha dirigido a la sala de profesores. "Se ha bajado los pantalones hasta los tobillos y ha enseñado el cuchillo, que llevaba en el tobillo", ha explicado. Desde allí los docentes han llamado a los servicios de emergencia. "Hemos pedido una ambulancia", precisa. No obstante también han acudido al lugar agentes de la Policía Local de Palma. Estos le han reducido y detenido antes de su traslado a Son Llàtzer para ser atendido. "Nos ha pedido si podía trabajar como conserje sin cobrar. Tiene una situación familiar muy mala y se siente solo. Creo que necesita una asistente social", ha subrayado la directora del centro.

Mientras tanto una pequeña representación de padres de los alumnos se ha concentrado en las puertas del colegio. Algunos de ellos se mostraban exaltados por el incidente ocurrido momentos antes. "Queremos que haya aquí un coche de la Policía Nacional todo el tiempo. Si no sacamos a los hijos de la escuela", han recalcado. Algunos de ellos han afirmado que este joven ya se había personado con asiduidad en el centro escolar donde asistió de niño.